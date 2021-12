KSW 65 - Gliwice (Poljska)

MAMED KHALIDOV (41., 35-8-2) - ROBERTO SOLDIĆ (26., 20-3)

Ponajbolji hrvatski MMA borac Roberto Soldić pobijedio je nešto prije pola jedan u noći sa subote na nedjelju legendarnog Mameda Khalidova u Gliwicama, te već ranije osvojenom pojasu iz velter kategorije dodao pojas prvaka srednje kategorije u KSW-u, najjačoj europskoj organizaciji slobodne borbe. Time je Robocop ispisao povijest KSW organizacije, ali i europske slobodne borbe. Ovaj meč je, naime, najavljen kao najveća MMA borba u Europi, "kralj protiv budućeg kralja"... Soldić je novi kralj KSW-a, velik je ovo uspjeh za njega...

Inače, do pobjede krajem druge runde, nakon jednog kraćeg prekida, došao nakon jednog napada Khalidova. Izvukao se iz zamke, povukao se prema ogradi i desnim aperkatom moćno pogodio Mameda.

Khalidov je, inače, u profesionalnoj karijeri do ove subote bio ostvario 35 pobjeda, sedam poraza te dva neodlučena meča, a Soldić je protiv borca koji je u KSW-u gotovo od samog početka, koji ima dva velika niza pobjeda u dugoj karijeri, pokazao klasu. Ovo mu je bilo sedmo slavlje zaredom, a Khalidovu četvrti u posljednjih pet mečeva.

Druga runda

GOTOVO JE. ROBERTO SOLDIĆ USPAVAO JE KHALIDOVA.

Meč je nastavljen nakon kratkog prekida.

Novi low kick Soldića pa fantastičan stražnji direkt koji je pogodio pravo mjesto. Halidov je malo zateturao, ali brzo došao k sebi.

Soldić je strpljivo vršio pritisak i čekao priliku, odlično se kretao pa plasirao dobar lijevi kroše.

Dobar direkt Halidova, ali fantastična kontra Soldića! Prava makljaža u glavnoj borbi!

Počela je druga runda. Kreće Soldić prema sredini odmah, pokazati stav. Soldić je brzo srušio suparnika sad i ima priliku, napada, uputio nekoliko udaraca laktom, a onda ustao i udarao suparnika nogama. Jedan od tih udaraca odsjeo je, očito, na bolno i nedozvoljeno mjesto pa je u tijeku prekid runde.

Prva runda

Mamed je prvu rundu blago dobio, barem se tako čini ovako na prvu. Obojica su boraca uputila nekoliko jakih i opasnih udaraca nogom kako bi anulirala težište, a srednji dio borbe proveli su na parteru na koji je Khalidov srušio Soldića i tražio šansu da završi borbu. No, dobro se brani Soldić u parteru. Hrvat je vrlo oprezan na početku. Bacio je sjajan stražnji kroše kojim je okrznuo Halidova, ali ne i ozbiljnije oštetio.

RoboCop je vrlo koncentiran, ne srlja i čeka svoju priliku.

Ulazi se u nastavak meča.

00.12 - Krenula je borba između Roberta Soldića (26) i prvaka srednje kategorije Mameda Halidova (41)! Po mnogima, a i ljudima iz same poljske organizacije, najveća u povijesti KSW-a!

00.08 - Još nas nekoliko minuta dijeli od početka borbe za naslov u srednjoj kategoriji KSW-a. Prema kavezu ide i Mamed Khalidov. Legenda, istinska legenda slobodne borbe. Khadilov će biti u crvenom kutu.

00.05 - Evo ga, tu je, neustrašivi Roberto Soldić krenuo je prema kavezu, mjestu obračuna, uz taktove Thompsonovog hita Geni kameni.

00.03 - Najavljuje se vrhunac večeri, borba za pojas srednje KSW-ove kategorije. Meč bi trebao uskoro početi, nestrpljivi smo svi više...

23.58 - Još malo, jako malo nas dijeli od početka meča. Borci još uvijek nisu izašli iz svlačionica i čeka se početak njihovih predstavljanja. Početak borbe prolongiran je za iza ponoći, negdje tamo oko nešto prije 00.15. Tako je to, odužio se event, ali ne žalimo. Nema spavanja, draga nacijo...

23.45 - Slijedi ulazak Soldića u kavez. Ova borba je posljednja, glavna borba večeri. Roberto, ratnik iz Viteza, ponajbolji hrvatski MMA borac, u ovom meču je izazivač. Fanovi na Twitteru su u iščekivanju početka meča.

23.44 - Gotov je sunaslovni meč i to na kakav način. Pobjednik je Parnasse koji preuzima pojas. Opa... Salahdine Parnasse je nakon pet rundi rata iznenadio sve i preoteo titulu pero kategorije Danielu Torresu. Dobro smo kazali, pričekajmo završetak meča.

23.30 - Početak borbe očekuje se oko ponoći. Nemamo još pobjednika u sunaslovnom meču. U tijeku je posljednja runda između Torresa i Parnassea za titulu u perokategoriji. Kako sada stvari stoje, Torres će obraniti titulu. No, vrijedi pričekati do kraja... Nakon toga nam slijedi spektakularni main event i borba Roberta Soldića i Mameda Khalidova.

23.25 - Veliki je ovo meč uistinu. Soldića će uživo gledati i nekadašnji član Cro Cop tima Darko Stošić, koji nakon odlaska iz UFC-a gradi uspješnu karijeru u teškoj kategoriji ove najjače europske MMA organizacije.

23.05 - Sljedeća borba je sunaslovna, a borit će se Daniel Torres (12:4) i Salahdine Parnasse (15:1:1). Nakon ove borbe, na redu je ona Soldićeva.

Inače, odrađena je još jedna borba. Lom-Ali Eskiev je pobijedio Damiana Stasiaka jednoglasnom odlukom sudaca (30:26, 29:28, 29:27).

22.46 - Još su dva meča preostala do glavne borbe večeri u kojoj se sastaju Soldić i Khalidov.

22.43 - Roman Szymanski nanio je prvi poraz Mateuszu Legierskom. Lagierski je u borbu ušao sa 7:0, Szymanski je upisao 15. pobjedu u 21. meču karijere. Pogledajte dolje kako je to izgledalo.

22.40 - RoboCop će biti veliki favorit za pobjedu protiv KSW-ove legende Mameda Khalidova, koja se bori u najjačoj europskoj MMA organizaciji od njezinih samih početaka. UFC ga je htio u organizaciji, ali on je odlučio ostati u KSW-u i napraviti nešto s tom organizacijom. Zajedno su KSW i Khalidov rasli, Mamed je postao ikona poljskog sporta...

22.36 - U drugoj borbi večeri u KSW-u borili su se Patryk Likus i Piotr Olszynka u kategoriji do 68 kilograma dogodio se jedan od najboljih nokauta godine i upravo je taj udarac riješio pitanje pobjednika. Likus (2-0) je slavio protiv Olszynka (6-8-1) u drugoj rundi meča održanog u Gliwicama, a do pobjede je stigao udarcem laktom iz okreta. Kako je to izgledalo možete pogledati u videu ispod. Piotr Olszynka je nakon ovog primljenog i doživljenog nokauta, vjerojatno morao u bolnicu na pregled. OVDJE pogledajte spektakularan nokaut.

Velika je borba pred nama. Velika je ovo borba i za Roberta Soldića (26, 19-3) naravno, najveća u karijeri do sad. Protivnik Mamed Khalidov veliko je KSW ime. Njihova borba glavna je na eventu, posljednja po redu, očekuje se iza 23 sata...

Hrvat borac rodom iz Viteza i Čečen s poljskom putovnicom, ikona poljskog sporta, predvodit će "KSW 65" priredbu u Gliwicama, a u ulog u tom meču bit će pojas prvaka srednje kategorije. Khalidov je legenda KSW-a. Mamed je bio neporažen u MMA-u od ožujka 2010. godine pa sve do ožujka 2017. godine pritom upisavši 14 pobjeda i jedan remi. Prema KSW-u, ima najduži niz u organizaciji od 12 uzastopnih pobjeda.

"Sve znam o Mamedu, dugo ga pratim. Ma jako dobar borac čečenskog podrijetla. Ima puno iskustva u KSW kavezu, puno borbi iza sebe... Ima i dobar skor, nokaut, submission, sve može kod njega, sve zna. Sve čovjek radi. Kompletan MMA borac. Mogu slobodno kazati, jedan od TOP 5 boraca u svijetu u toj srednjoj kategoriji do 84 kg. Mamed Khalidov se posljednji put borio prije godinu dana i pobijedio u njoj za 30 sekundi, mawashi geri udarcem. Baš je bilo, ono, iznenađujuće nešto u borbi. S njim nikad ne znaš, ne znaš što ti dolazi. Borac je od kojeg ne znaš što očekivati. Može sve stvarno. To mi je bila i motivacija uoči meča s njim. Želim i volim se boriti s najboljim. On je najbolji sad, vidjet ćemo hoće li tako biti i nakon meča", kazao nam je u razgovoru prije nekoliko dana Roberto Soldić.

Dan prije borbe, koja je najavljena kao najveća MMA borba u Europi, dvojac je stao na vagu. Soldiću je pokazala 83,8 kg, a Khalidovu 83,9. Srednja divizija, inače, je do 84. kg.