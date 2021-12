Bila je to velika noć za njega. Ponajbolji hrvatski MMA borac Roberto Robocop Soldić (26., 20-3) ispisao je povijest najjače europske organizacije slobodne borbe, spojivši dva pojasa prvaka u dvije težinske divizije. Noćas je moćnim nokautom krajem druge pobijedio legendu ove organizacije, čovjeka koji je pionir MMA u Poljskoj, koji je odbio svojedobno i UFC jer je u poljskoj organizaciji htio napraviti nešto veliko, opasnog 41-godišnjeg Čečenca s poljskom putovnicom Mameda Khalidova (41., 35-8).

Najveća MMA borba u Europi

Inače, ova borba u srednjoj kategoriji od strane KSW-a na eventu 65 u Gliwicama, pokraj Katowica, najavljena kao najveća u Europi, sigurno je bila i najveća ikad u organizaciji. Zanimljivo je i to da su poljski organizatori, organizacija kao takva, Soldića najavili kao "najopasnijeg čovjeka u Europi". Toliko Soldića u Poljskoj cijene, velika je zvijezda u KSW-u. On je pokazao kakav je sportaš i čovjek prije svega, kad je odmah nakon nokauta, u euforiji, počeo navijačima signalizirati da ne slave nokaut, da situacija u kavezu nije dobra s Mamedom...

Nije dugo Roberto spavao nakon pobjede, nije ni mogao spavati od adrenalina, obveza nakon meča, puno se toga izdogađalo posljednjih dana, ne spava baš kad ima meč on inače... Legao je u krevet tek malo prije 6 ujutro, borba je završila nešto prije pola jedan noćas, pa vi vidite. Ekskluzivno samo za portal Net.hr javio se novi kralj KSW-a i europske slobodne borbe...

'Uspio sam ispisati povijest'

"Uspio sam ispisati povijest u KSW organizaciji, postao sam prvak u dvije kategorije. To nitko još nije uspio, a tko god je išao u višu težinsku diviziju, izgubio je. Što da vam kažem, dojmovi su veliki i lijepi. Tek sad vidim, kad je prošlo evo niti deset sati od borbe, tek sad nekako vidim kako sam opasnog borca pobijedio. Kad sam mu vidio oči, vidio sam svakakvih ljudi, boraca, treninga, mečeva, svega, ali kad je ušao tako opušten u kavez, pun samopouzdanja, kad je počeo u meču te kickove raditi, oduševilo me ali ne i impresioniralo. Vjerovao sam u pobjedu od prvog dana, jer kad sam zdrav i dobar, nikog se ne bojim", rekao nam je u uvodu razgovora Roberto Soldić, kojemu je ovo bila i sedma uzastopna pobjeda...

"Puno se vidi iskustva na njemu, pametno se borio ali našao sam slabu točku, trbuh... Pošto je to, ajmo reći, bio neki gameplan, načet mu trbuh. Eto, uspio sam u tome, uspjeli smo da tako bolje kažem. Krenuo sam naprijed, ubio sam ga pritiskom. On je onda malo izgubio kompas u meču, baš sam to vidio, u stvari vidjelo se sve".

Ciljao trbuh, to je bio gameplan, a pogodio ga u glavu

Poluaperkatom ste ga dobro pogodili i nakon toga završili priču. To vam je specijalka?

"Da, nešto između polukrošea i poluaperkata ja bi čak rekao. Znao sam da mu je trbuh slobodan, onda sam potegao i pogodio ga čisto u glavu".

Što vam je u glavi u tom trenutku bilo?

"To vam je trenutak da samo idete završiti meč, da sudac ne prekine možda, osjetio sam da mi je sjeo. Jer, ako ga ne završiš, onda postoji mogućnost da se suparnik oporavi. Nažalost, morao sam ga popraviti dolje. Imam puno borbi iza sebe u kojima su se suparnici vraćali nakon moji dobrih udaraca, pokušaja... Nisam htio slaviti, neki moji navijači su se počeli derati, galamili, neki su potegli ovdje i hvala im na tome. Poljacima isto hvala, iako su duplo više navijali za Mameda, što je uostalom i razumljivo. Što je sve čovjek napravio... Vjerujem u sebe, znam što mogu, znam za što sam spreman, hvala mu na borbi. Svi znamo kakve, pak, Khalidov borbe ima iza sebe i na koji način je došao do njih, sjetimo se samo zadnje. Morala se ova borba dogoditi".

Khalidovu ukazivali pomoć

Moćno ste ga pobijedili. Khalidovu su ukazivali pomoć, pet minuta nije mogao doći k sebi. Prilično ružno je sve izgledalo u tim trenucima u kavezu. Kako ste vi vidjeli tu dramatičnu situaciju?

"Je, moram i ja priznati da je bilo ružno, ali što da na to kažem, izgledalo je tako kako je izgledalo. Doživio sam i ja to, pa sam se vratio. Ta je tako u MMA, jedan mora izgubiti, kontaktni sport pa ima i jakih nokauta, samim time i prizora. Mamed je pružio dobru borbu, pokušavao je lude poteze, laktom i tako to, baš me htio iznenaditi. Koljenom isto... No, bio sam spreman, vjerujem u svoj stand-up i vještine koje općenito imam u ovom sportu. Završio sam ga, idemo dalje. On je bio samo jedan na mom putu. Nema stajanja".

'Moram se odmoriti'

Što sad. Spominjali ste mi prije borbe u razgovoru da možda odete u UFC kad vam u kolovozu 2022. istekne ugovor s KSW-om, da vas zanima samo novac i ponuda, a nakon pobjede nad Mamedom rekli kako želite trostruku krunu u KSW-u, borbu za pojas u poluteškoj protiv Tomasza Narkuna. Čini se kako vam se malo promijenio plan?

"Haha, da, ma ne znam još ništa stvarno. Prvo moram malo odmoriti, pa ćemo vidjeti. Ide Božić sad, malo se odmoriti, uživati sa svojima, sa obitelji. Istrošen sam. Moj menadžer se mora sve dogovoriti s Lewandowskim. To bi bila prava borba za mene i veliki izazov, Narkun je prvak, duplo više kilograma praktički ima više od mene, ne znam što bi se tu dogodilo. Imao sam dvije borbe na velikim nivou u kratko vrijeme, treba ipak prvo odmoriti. Morao sam u posljednje dvije borbe izlaziti iz jednog kampa u drugi, to te najviše ubije. Meč je meč, tri puta po 5 minuta i to je to, a ovo... Svaki dan se ubijam dva puta na treningu. to te uzme, izmori, to je najgore. Zato prvo treba odmoriti".

'Khalidov je legenda'

Što vam je Khalidov rekao nakon borbe, ako ste pričali uopće?

"Zahvalio se na meču, ne priča baš on nešto engleski. Takav je to sport, što da radim... Respektiram ga kao borca, veličinu. Nikad njegovo ime neće nestati, on je stvarno legenda i živjet će kao takav zauvijek. On je ipak u KSW-u napravio nešto što nikad nitko nije. Hvala mu još jednom na borbi", zaključio je Roberto Soldić.