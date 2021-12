Ponajbolji hrvatski MMA borac Roberto Soldić večeras u poljskim Gliwicama, 25 km od Katowica, kreće u napad na pojas u srednjoj kategoriji KSW organizacije, najjače europske organizacije slobodne borbe. Na KSW eventu 65 ima priliku uzeti i svoj drugi pojas prvaka u organizaciji, u svoje ruke. Drži već naslov u velteru, a ovo bi ga sad vinulo u visine.

Odrađeno vaganje i posljednje sučeljavanje

Jučer je odrađeno i posljednje sučeljavanje, face to face i vaganje. OVDJE možete pogledati što je rekao Soldić, ali i Khalidov nakon vaganja i sučeljavanja.

Dan prije borbe, koja je najavljena kao najveća MMA borba u Europi, dvojac je tako stao na vagu. Soldiću je pokazala 83,8 kg, a Khalidovu 83,9. Srednja divizija, inače, je do 84. kg. Nakon toga se sučelio i onda se srdačno pozdravio. Veliko poštovanje pokazao je Soldić prema svom suparniku. I u najavama i u razgovoru s nama prije nekoliko dana.

Soldić mu se naklonio, pružio mu ruku poput pravog sportaša, gospodina

Točka na i došla je nakon vaganja, kad je Soldić pružio ruku Khalidovu za kraj i naklonio mu se za sve što je napravio u organizaciji, zagrlio ga je poput prijatelja. On je, naravno, kao veliki prvak, ikona poljskog sporta, uzvratio. OVDJE pogledajte kako je to izgledalo.

Veliki je interes, naime, u toj zemlji za ovaj okršaj: Kralj protiv Kralja", kako su to najavili iz KSW-a. No, isto tako, Soldić nam je naglasio kako želi pobjedu i novi pojas. Rekao nam je jučer da je spreman, a i na njemu se vidi kako je fokusiran samo na cilj, na sedmi uzastopni trijumf.

Mamed mu uzvratio

"Uzbuđen sam i sretan što sam tu, dio ovog eventa. Zahvaljujem navijačima, dat ću sve od sebe. Respektiram Mameda, idemo se boriti", kazao je Roberto Soldić.

Roberto nam je o Khalidovu u razgovoru rekao:

Soldić za Net.hr: 'On može stvarno sve'

"Sve znam o Mamedu, dugo ga pratim. Ma jako dobar borac čečenskog podrijetla. Ima puno iskustva u KSW kavezu, puno borbi iza sebe... Ima i dobar skor, nokaut, submission, sve može kod njega, sve zna. Sve čovjek radi. Kompletan MMA borac. Mogu slobodno kazati, jedan od TOP 5 boraca u svijetu u toj srednjoj kategoriji do 84 kg. Mamed Khalidov se posljednji put borio prije godinu dana i pobijedio u njoj za 30 sekundi, mawashi geri udarcem. Baš je bilo, ono, iznenađujuće nešto u borbi. S njim nikad ne znaš, ne znaš što ti dolazi. Borac je od kojeg ne znaš što očekivati. Može sve stvarno. To mi je bila i motivacija uoči meča s njim. Želim i volim se boriti s najboljim. On je najbolji sad, vidjet ćemo hoće li tako biti i nakon meča".