Hrvatski borac doznao sljedećeg protivnika u UFC-u: Nada se prvoj pobijedi

Ivan Erslan, hrvatski UFC borac, dogovorio je svoju četvrtu borbu u najjačoj svjetskoj MMA organizaciji. Bit će to borba u kojoj će Erslan tražiti svoju prvu pobjedu u UFC-u.

Protivnik će mu biti George Tokkos, a borba je na rasporedu 16. svibnja u Las Vegasu. Georgeu Tokkosu je 35 godina (jedna više od Erslana), a nastupa pod britanskom zastavom iako je brazilsko-ciparskih korijena. U karijeri ima omjer 11 pobjeda i pet poraza.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 George “Tuco” Tokkos (11-5-0) 🆚 Ivan Erslan (14-6-0-1) 🇭🇷



⚖️ Light-heavyweight 205 lbs

📅 May 16, 2026

🏟️ Meta Apex, UFC Vegas 117

🌎 Las Vegas, Nevada



Hrvatski borac iza sebe ima tri nastupa u UFC-u, ali još uvijek čeka prvu pobjedu. Najprije je izgubio tijesnom, podijeljenom odlukom protiv Iona Cutelabe u rujnu 2024., zatim jednoglasnom odlukom od Navaja Stirlinga, a potom i gušenjem u prvoj rundi protiv Jimmyja Crutea.

Nadamo se da će mu Tokkos biti četvrta sreća.

POGLEDAJTE VIDEO: Beluga je dominantno slavio, ali erupcija veselja u publici bila je zbog nekog drugog