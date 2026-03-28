U SVIBNJU /

Hrvatski borac doznao sljedećeg protivnika u UFC-u: Nada se prvoj pobijedi

Hrvatski borac doznao sljedećeg protivnika u UFC-u: Nada se prvoj pobijedi
Foto: Profimedia

Hrvatski borac iza sebe ima tri nastupa u UFC-u, ali još uvijek čeka prvu pobjedu

28.3.2026.
19:41
Sportski.net
Ivan Erslan, hrvatski UFC borac, dogovorio je svoju četvrtu borbu u najjačoj svjetskoj MMA organizaciji. Bit će to borba u kojoj će Erslan tražiti svoju prvu pobjedu u UFC-u. 

Protivnik će mu biti George Tokkos, a borba je na rasporedu 16. svibnja u Las Vegasu. Georgeu Tokkosu je 35 godina (jedna više od Erslana), a nastupa pod britanskom zastavom iako je brazilsko-ciparskih korijena. U karijeri ima omjer 11 pobjeda i pet poraza. 

 

 

Hrvatski borac iza sebe ima tri nastupa u UFC-u, ali još uvijek čeka prvu pobjedu. Najprije je izgubio tijesnom, podijeljenom odlukom protiv Iona Cutelabe u rujnu 2024., zatim jednoglasnom odlukom od Navaja Stirlinga, a potom i gušenjem u prvoj rundi protiv Jimmyja Crutea.

Nadamo se da će mu Tokkos biti četvrta sreća.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
