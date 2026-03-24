Spektakl na Višnjiku: FNC 30 dovodi MMA borce s iskustvom iz UFC-a!

Zadar 9. svibnja postaje centar regionalne MMA scene. U dvorani Krešimira Ćosića održat će se FNC 30, događaj koji spaja domaće borce i međunarodne MMA zvijezde. Organizatori polako otkrivaju karton borbi, a najavljeno je da će publika uživati u borbama koje obećavaju pravu vatru od prve do posljednje runde.

Na Višnjiku će nastupiti hrvatski borci koji su posljednjih sezona dominirali regionalnom scenom. Petar Ražov, poznat po borbama golim šakama, pokušat će pred publikom u Zadru produljiti niz neporaženosti protiv Ante Bilića.

Antun Račić, prvi izazivač u perolakoj kategoriji, suočit će se s Argentincem Alanom "El Gaucho" Villalbom, dok će u teškoj kategoriji Martin Batur odmjeriti snage s neporaženim Milenkom Stamatovićem. Batur je nedavno u Slavonskom Brodu zaustavio Brazilca Wesleyja Almeidu u prvoj rundi, no Stamatović je znatno zahtjevniji ispit.

FNC 30 neće biti samo domaći spektakl jer program dodatno pojačavaju međunarodna imena. U velter kategoriji borit će se Wahed Nazhand, koji dolazi s nizom od četiri pobjede i ukupnim omjerom 10-2, te Laureano "Pepi" Staropoli, bivši prvak ARES-a i iskusni borac UFC-a i PFL-a. Zanimljivo je da je Staropoli tijekom karijere čak upoznao Lionela Messija, koji mu je potpisao ARES-ov pojas dok je još bio prvak.

POGLEDAJTE VIDEO: Predstavljen novi dres reprezentacije: Evo kako će naši izgledati na SP-u