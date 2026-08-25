Mlada sportašica (19) iznenada preminula: 'Nijedan roditelj ne bi smio pokopati svoje dijete'

Isabelle Sava, devetnaestogodišnja studentica prava i nositeljica crnog pojasa u taekwondou, preminula je nakon što je u snu doživjela srčani zastoj, prenosi britanski Daily Mirror.

Isabelle Sava pronađena je u životno ugrožavajućem stanju u ponedjeljak, 17. kolovoza, dok je studirala na Sveučilištu Queen Mary u Mile Endu, u istočnom Londonu. Hitne službe, uključujući tim zračne hitne pomoći, očajnički su je pokušavale reanimirati, ali joj, nažalost, nije bilo spasa.

Isabelle je bila jedino dijete Laure i Ovija Save, koji su ostali shrvani ovim nezamislivim gubitkom.

Obiteljska prijateljica Adriana Agache pokrenula je stranicu za prikupljanje novčane pomoći kako bi ožalošćenim roditeljima pomogla podmiriti troškove pogreba.

"Za ovakav gubitak jednostavno nema riječi, 19 godina nije ni približno dovoljno. Bila je mlada žena na koju su se drugi mladi mogli ugledati i kći kakvu bi svaki roditelj bio neizmjerno ponosan zvati svojom. Laura i Ovi očekivali su da će gledati Isabelle kako započinje drugu godinu studija. Očekivali su da će je vidjeti kako završava studij prava. Očekivali su da će ponosno stajati na njezinoj svečanoj promociji. Umjesto toga, bez ikakva upozorenja, cijeli im se svijet promijenio. Nijedan roditelj ne bi smio pokopati svoje dijete“, navela je Adriana.

Isabelle je cijeli život sanjala o karijeri u području trgovačkog prava, a uskoro je trebala započeti drugu godinu studija. Bila je aktivna u Udruzi studenata prava, Udruzi za komercijalnu osviještenost i Udruzi za napredovanje studenata. Pisala je blog, a početkom ove godine njezin pravni članak objavio je Centar za pravno savjetovanje Sveučilišta Queen Mary.

Više od dvije godine radila je i kao instruktorica u obrazovnom centru Ali’s Academy.

Adriana je dodala:

"Isabelle nije bila osoba koja je samo sanjala o svojoj budućnosti. Iako joj je bilo tek 19 godina, već je iznimno predano radila kako bi je izgradila. Potpuno se uključila u sveučilišni život i pravni svijet. Aktivno je tražila prilike za učenje, stjecanje pravnog iskustva i pripremu za karijeru kakvu je željela.

Bila je inteligentna, ambiciozna, usredotočena i nevjerojatno odlučna. Znala je što želi postići u životu i bila je spremna naporno raditi kako bi do toga došla. Premda je neumorno gradila vlastitu budućnost, uvijek je pronalazila vremena da i drugima pomogne izgraditi njihovu. Pomaganje ljudima jednostavno je bilo dio njezine naravi.“

Isabelle je u slobodno vrijeme bila i policijska kadetkinja. Njezina predanost i postignuća prepoznati su dodjelom nagrade Jack Petchey za iznimna postignuća.

Bila je i iznimno sportski nadarena. Taekwondou je posvetila više od deset godina te stekla crni pojas drugog dana. Godine 2022. nastupila je na Svjetskom prvenstvu u taekwondou u Nizozemskoj, gdje je s ponosom osvojila srebrnu medalju u borbama.