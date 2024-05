Francisco Albano Barrio "Croata" (34, 12-4) u subotu 1. lipnja ulazi u kavez beogradske Arene protiv Dušana 'Cyborg 2' Džakića (37, 23-11). Popularni Panchi dio je strašnog fight carda FNC 17 priredbe, najvećeg borilačkog eventa ikad na našim prostorima. Voyo platforma od 19.00 prenosit će priredbu koja će ući u povijest regionalnog MMA.

Bum, tres. FNC 17 dolazi u beogradsku Arenu. Voyo platforma u subotu 1. lipnja od 19.00 prenosit će spektakularni event za koji vlada ogroman interes

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Jak sam u glavi'

Croata se za Džakića spremao kao da se bori sa svjetskim prvakom. Nije razmišljao o tome da se nije dugo borio niti ga zanimaju bilo kakve isprike. Ne zna koliko će biti spreman, malo je gledao neke Džakićeve treninge, ali spreman je, tvrdi Panchi, za bilo što, za dugu bitku u kavezu ako treba. Smatra da ima više iskustva nego on što se tiče borbi s kvalitetnim borcima. Džakić možda ima više borbi nego Croata, ali jedini hrvatski predstavnik na priredbi ima više mečeva i više rundi s kvalitetnim borcima nego on, pa misli da će to dobro odraditi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

S Bakočevićem se Francisco u Pioniru borio početkom studenog prošle godine pred otprilike 8.000 ljudi, dok će ovog puta mjesto radnje njegovog obračuna s Džakićem biti Štark Arena, s potencijalnom dvostruko većim auditorijem. Izvjesno je da će velika većina gledatelja ponovno navijati protiv hrvatsko-argentinskog borca. Gotovo svi...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Opet će me dočekati vruća atmosfera kao i zadnji put, ali ne marim za to uopće. Prošao sam puno toga u karijeri. Jak sam u glavi, uvijek sam bio mentalno jak i imam jasan plan. Dobiti taj meč, bez obzira na sve. Pritisak mi ne smeta. Sjetite se samo kako je završio moj meč s Vasom na FNC 13", kazat će Francisco Barrio Croata s kojim smo porazgovarali uoči još jednog velikog izazova...

"Hvala Bogu sve je dobro. Trenutno skidam kile. Nema nekih ozljeda. Malo me živcira što zbog vode koju izbacujem moram stalno na WC, ali to ti je tak", rekao je u uvodu razgovora za Net.hr Francisco Barrio Croata i malo nas zaintrigirao s ovim to ti je tak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Screenshot: You Tube - FNC 17

U Zagreb došao kao šestogodišnjak

Francisco je u Zagreb, sa svojim sestrama i braćom, naime, došao kao šestogodišnjak, pred kraj Domovinskog rata. Tu je krenuo u prvi razred. Hrvatski jezik, podrazumijeva se, nije znao, ali uspio ga je svladati vrlo brzo i prilagoditi se u potpunosti na Hrvatsku, drugu zemlju, klimu i karakter od onog u Argentini.

Kao i svakom djetetu nije mu u početku bilo lako, ali sve je prepreke, izazove promjene okoline, kontinenta naposljetku, uspješno svladao. Prešao je igricu po tom pitanju. To mu je dosta pomoglo u karijeri. To ga je ojačalo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako nam je to rekao u studiju Net.hr prošle godine, Panchija su u početku malo zezali u školi jer nije mogao reći R, pa kad je bio, primjerice treći, šestaši su ga zezali, pa je jednog i prebio...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To vam je tak'. Uvijek sam se volio tući, zato sam se i upisao na hrvanje. Nakon toga sam se prestao tući, ali su me na kvartu počeli poštovati. Da, zeznut je zakon ulice u Zagrebu, jer morao sam steći poštovanje te ulice i mog kvrta Martinovka na kojem smo braća, sestre, moja ekipa i ja odrastali", otkrio nam je tada Croata.

Od 6. do 17. godine Francisco je živio u stanu od 85 kvadrata. Njih čak devetero. Bili su nekako više na ulici, majka je bila doma i o svemu brinula. Kupali se kao klinci na Jarunu, ne na moru, pa Bundek i druženje. Provodili su vrijeme na ulici odrastajući kao sv djeca. Uz, naravno, roditeljski nadzor i odgoj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Zagrebu je Francisco ostao do 2006. godine, nakon čega se s obitelji vratio u Argentinu, ali sudbina ga je opet vratila u Hrvatsku, zemlju za koju su ga uvijek vezale najljepše uspomene, a koliko mu je Hrvatska prirasla srcu govori i tetovaža hrvatskog grba koju je dao izraditi na leđima i s kojom se posebno ponosi. Jer, to je nešto samo njegovo, obiteljska geneza, njemu prirasla srcu...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Veselim se priredbi i meču u Beogradu'

U Hrvatskoj je Francisco Barrio poljubio prvu curu i osjetio leptiriće u želucu, išao u prvu školu, osjetio i poštivao zakon ulice, stekao prijatelje za čitav život, izgradio reputaciju dečka s kojim nema zezancije, ali koji je uvijek za pozitivnu i dobru zafrkanciju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Zagrebu se počeo hrvati kad je imao 9. godina i to u Lokomotivi, sanjati borilačke snove. Francisco Barrio dijete je hrvatskog branitelja, dragovoljca Domovinskog rata Rodolfa Barrija Saavedre koji se borio u slavnoj 4. gardijskoj brigadi.

Rodolfo je 1991. godine odlučio iz Argentine doći u Hrvatsku kako bi se borio u ratu i pomogao napaćenoj domovini, jer je imao prethodnog iskustva iz Falklandskog rata protiv Britanaca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Danas voli reći kako je njegov sin Francisco isto vojnik kao i on, jer se i on doslovno bori za svoj život unutar Octagona. Rodolfo je postao legenda Domovinskog rata. Vodio je komando obuku, a dobio je i čin brigadira Hrvatske vojske.

"Putujem u Beograd u četvrtak i veselim se eventu i meču. Bit će to za mene veliki izazov. Hvala Bogu, ozljeda nema, ima nešto sitno, uobičajeno, ali ništa što bi narušilo moj game plan."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A game plan Francisca Barria Croata je jasan - pobjeda.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'U glavi mi je samo pobjeda'

"Samo mi je to u glavi. Gledao sam ga nešto od prije, neke prijašnje njegove borbe. Dugo se nije borio, pet godina, ali ne podcjenujem ga. Imam svoj game plan. Umorit ga, stisnut na žicu, istrpiti što treba, tj primiti što manje udaraca. Poslat ga na pod, a parter, hrvanje, to je moja igra. To mi je stil. Ali da se razumijemo, nemam nikakvih problema borit se niti u stojci. Kompletan sam borac i mogu biti i gore i dolje".

To što je jedini Hrvat na eventu daje mu poseban motiv, da što bolje ispromovira i sebe i zemlju u kojoj živi. Ne samo sebe, nego i slobodnu borbu u cjelini, te da pokaže još jednom da je spreman za velike stvari.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Naravno da mi daje. U glavi mi je samo da ne smijem razočarati. Znam da će u subotu moja obitelj, prijatelji, čitava Hrvatska biti uz mene i pratit i moj meč, kao i ostale, putem Voyo platforme, ako neće moći doći u Arenu. Neće mi biti lako, očekujem da će mi biti teško, da će publika biti protiv mene, da će mi svašta dobacivati, ali to je tako i to moram proći. Bit će mi teže nego prošli put u Pioniru. Ja sam sportaš i jedini mi je cilj kad uđem u kavez dobiti suparnika pod bilo koju cijenu, ali na fer i sportski način. Nema tu puno filozofije. Ostale me stvari ne zanimaju. Vjerujte mi, nikakve distrakcije kod mene neće biti. Ništa me ne može izbaciti iz takta i nekog mog mentalnog mira i fokusa, navodi Francisco Barrio.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nikad me nisu dirala dobacivanja van kaveza, od publike. Jak sam u glavi. Prošao sam ulicu kao klinac i to mi sad daje snagu. Karakterno me izgradilo. Dobro, svaki borac na fight cardu FNC 17 eventa ima neku svoju priču, neki svoj put odrastanja. Nekom je bio teži, nekom lakši, svatko ima neke svoje stvari u životu. Vjerujte mi, nikad se nisam bojao publike, ma nikog. Ne treba mi nikakav poseban mentalni trening za nešto osim onog što već imam u sebi. Uvjeren sam da sam najbolji i to ću pokazati.

'Preskočit ćemo ovog puta Thompsona'

Dušan 'Cyborg 2' Džakić u Pioniru je izazvao Croatu na borbu. Što je tada Croati bilo u glavi?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ma može. To mi je bilo u glavi. Može, samo daj", tvrdi Francisco i nastavlja:

"Odmah sam prihvatio meč. Nemam s tim problem. On me žarko želi dobiti, a ja to ne želim. Sve smo na kraju dogovorili".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Francisco neće u beogradskoj Areni uza sebe imati hrvatsku trobojnicu iz poštovanja prema domaćoj publici, da ne izaziva i potpaljuje vatru. Želi da sve prođe u fer i sportskom duhu. Bit će to festival slobodne borbe.

"Inače ulazim u kavez uz Thompsona, ali neću sad. Preskočit ćemo to ovog puta samo iz poštovanja prema publici. Ne želim provocirati publiku. 'Dolazak Hrvata' ovog ću puta preskočiti. Neću se baš puno ni šetati gradom. Uglavnom sam posljednji put u Beogradu, kad sam se borio, bio u hotelu. Iz sigurnosnih razloga."

Zato je posljednji put u Beogradu bilo fantastično. Borci su snimali trailer deset sati, kako nam je to otkrio Darko Stošić u intervjuu koji možete pročitati - OVDJE.

"Bilo je mrak i zabavno. Fantastično uglavnom. Smiješno. Produkcija je odlična i FNC-u svaka čast na tome. Nikad ovakvu najavu nisam vidio. Prošlo je sve dobro. Nikakvog incidenta. Odradili smo svi to profesionalno. i ja gledam seriju Peaky Blinders, a trailer je i napravljen na tu šemu. Fora, iako je snimanje bilo naporno. Biti na sceni toliko sati nije lako, non-stop ponavljanje stvari, scena. Bilo je zabavno. Zanimljivo iskustvo".

'Navijam za Dinamo i odem ponekad na utakmicu, kad stignem'

S Croatom smo se dotaknuli i Dinama.

"Bio sam u nedjelju na tekmi u Maksimiru Dinamo - Rudeš. Inače, odem na Dinamo kad stignem, ali odem. Nažalost, nisam mogao ići na proslavu na trg Bana Josipa Jelačića jer pijem puno vode zbog skidanja kilograma i izbacivanja tekućine, pa bi mi bilo vrlo nezgodno u svoj toj gužvi. A bilo je krcato, čovjek na čovjeku. Prema onom što sam vidio i čuo. Da, navijam za Dinamo. Znam se s golmanom Dinama Ivanom Nevestićem. Nabavio mi je ulaznice za Rudeš za zapadnu tribinu", otkrio je iskreni Francisco Barrio.

"Da se razumijemo. Nismo Ivan i ja sad najbolji frendovi, ne znam kako sad dobri, ali znamo se. I on će doći u Beograd i navijati za mene na FNC 17 priredbi, barem bi trebao. Mi sportaši cijenimo sportska postignuća, a Dinamo je ove sezone napravio veliku stvar s osvajanjem trostruke krune. Nisu bili u dobroj situaciji, bili smo u nokdaunu, ali nije ih nitko nokautirao. Čitava je atmosfera oko Dinama bila fantastična, a bilo je fantastično i na samoj utakmici. Dinamu nije bilo lako tijekom sezone, a niti meni kao borcu nije poneka lako u kavezu, ne samo meni nego i ostalim borcima. Vrlo je izazovno, s puno prepreka i trenutaka u kojima se lomi meč, 'utakmica'. Dinamo je imao turbulentnu sezonu. Nisu dobro počeli, ali su spektakularno završili. Bitno je kako završiš. Naravno da takve stvari, takav jedan karakter, mentalitet kojeg imaju dinamovci, kojeg posjeduje Dinamo, samo meni može biti inspiracija da i ja budem bolji. svaki sportaš želi biti što bolji, a nadahnjuju ga druga sportska postignuća. Svi mi gledamo - evo, on ili oni su to napravili, pa onda mogu i ja nešto svoje. I pokušaš i ti isto, samo u svom sportu", zaključio je Francisco Barrio Croata.