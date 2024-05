FNC 17 dolazi u Beograd. Tamošnja Arena u subotu 1. lipnja ugostit će najjaču MMA promociju u jugoističnoj Europi. S obzirom na fight card i hype koji je nastao oko ove čitave spektakularne priredbe koju ćete od 19.00 u prijenosu UŽIVO moći gledati na Voyo platformi, ovo će biti najveći borilački event ikad na ovim prostorima. FNC 17 imat će dvije borbe za titulu, bare knuckle okršaj i još pet vrhunskih mečeva.

Bum, tres. FNC 17 dolazi u beogradsku Arenu. Voyo platforma u subotu 1. lipnja od 19.00 prenosit će spektakularni event za koji vlada ogroman interes

'Dolaze mi poruke da prebijem Mirana'

"Znači, svi živi žele da prebijem Mirana, ali stvarno svi. Non stop mi dolaze poruke da ga prebijem, da već svima ide na živce", kazat će elitni teškaš Darko Stošić Stole koji se u glavnoj borbi večeri bori protiv Mirana Fabjana, Slo Rockyja, legende kickboxa.

"Ma sve je oko ovog eventa stvarno veliko. Taj trailer koji smo snimali, sve što se događa i što će se događati, to nadilazi sve viđeno na ovim prostorima što se tiče slobodne borbe. Ovako nešto je trebalo čitavoj regiji, ali i šire. Trebalo je osvježiti najave da ne budu iste. Napravili smo veliku stvar, ali nije bilo lako. Snimali smo trailer 10 sati, ali bila je dobra atmosfera. Isplatilo se", rekao je u uvodu razgovora za Net.hr Darko Stošić i nastavio:

'Snimanje i trailer su ispali filmski'

"Dobar je već sad odaziv publike, dobri su komentari, ispalo je filmski. Da se opet svi skupimo i snimio par epizoda, mislim da bi bilo gledano, vrlo gledano. Trailer smo radili po uzoru na kultnu seriju Peaky Blinders, išli smo u tom stilu. Iskren da vam budem, nisam gledao seriju, znam o čemu se radi i da su se ljudi na nju zakačili, ali ja nisam. Ali sam se zato zakačio da prebijem Mirana Fabijana".

Miran Fabijan je na snimanju, otkriva Darko Stošić, bio u svom stilu - nabrijan. Bilo je zanimljivo. Darko je prošli tjedan do subote bio na pripremama u Zagrebu u ATT klubu u Španskom, Sparirao je i sve je dobro prošlo...

"Sparirao sam s Ivanom Erslanom i Tirielom Lukom Abramovićem. Odradio sam za kraj priprema dva sparinga. Veći dio kampa sam odradio u Beogradu, a u Zagreb sam došao da finiširam sve kako treba. Da se sklonim iz Beograda i još više fokusiram na meč.

'Meč je zapalio čitavu regiju'

Darko priča kako se za niti jedan meč u Beogradu nije toliko pričalo niti komentiralo.

"Nikad ljudi nisu više željeli da prebijem nekog, kao što žele da sad prebijem Mirana. Ovaj meč zapalio je čitavu regiju, ne samo naša borba nego čitava priredba. Ljudi stari - mladi, neki koji uopće nisu u tome, koji ne znaju te neke MMA stvari, ali ovo prepoznaju. Znači, šetam ulicama Beograda i ljudi dobacuju hoćeš prebiti Mirana, moraš ga prebiti. Nervira nas jako. Stalno mi takve poruke dolaze. Moraš prebiti Mirana, jako nas tip živcira. U tom kontekstu. Kaos opći".

Da li Darka Stošića stvarno toliko nervira Miran Fabijan ili je sve to samo gluma za nabrijavanje, hypanje priredbe da bi bila jače marketinški isplativija, da bi meč bio jači i financijski unosniji što se tiče PPV-a?

"Iskreno, u početku me iritiralo, ali sad sam oguglao na to. Niti ne pogledam što objavljuje na društvenim mrežama, što priča o meni. Niti da me dirne, doslovno. Ljudi govore kako je Miran lud, kako ulazi agresivno u mečeve, ali ja sam profesionalac s jasno zadanim ciljem i planom. Ta Miranova agresivnost može trajati minutu, ali poslije prevladava kvaliteta i radni staž u sportu. Maksimalno sam kvalitetno i dobro odradio kamp. Nemam se čega bojati niti brinuti. Sve što sam dosad zamislio, odradio sam. Nema razloga za brigu."

'Radio sam, trenirao, sparirao s najboljim kickboksačima na svijetu'

Miran je specijalist za stand up. Kickboks mu je baza, a u tome je jako dobar. Darko Stošić tvrdi kako već deset godina sparira i trenira s najboljim kickboksačima svijeta.

"Obišao sam i radio sparinge od Golden Gloryja u Nizozemskoj do Beograda i Rade Opačića, koji je sad u samom svjetskom vrhu kickboksa. Čitavu karijeru treniram i stvarno ne znam što mi Miran može prirediti da ja to nisam već osjetio, na treningu ili u meču, tako svejedno. Pogotovo od čovjeka koji je do jučer radio 77 kg. Mislim, o čemu pričamo? Ne podcjenjujem nikog, samo sam realan. Iznenadit će se Miran. Drugi je to svijet nego što misli."

Stole ima moćan udarac. Najjači na balkanu što se tiče aktivnih boraca mješovitih borilačkih sportova.

"Ako je Jamahal Hill rekao da sam ga najjače udario, a čovjek je UFC šampion, a borio se sa svim živima, onda stvarno ne znam", naglasio je Darko The Hammer.

Stošić priča kako uvijek ima prostora za napredak u njegovoj borbi.

'Kompletan sam 80-90%'

"Dobar sam i gore i dolje. Kompletan sam 80-90%. Ovih 10-20% ostavit ću uvijek za doradu. Uvijek može bolje i tome veseli. Nastojim napredovati, ali sve se na kraju svodi na drilovanje onog što već znaš, da bi mogao imati ustrajnost u meču i kondiciju. Bitan je kontinuitet i dril onog što već znaš".

Za kraj razgovora, Darko Stošić Stole poslao je poruku svima koji vole slobodnu borbu...

"Ulaznica je ostalo još jako malo. Dođite 1. lipnja u Arenu, kupite ulaznice, a oni koji će ostati bez nje, neka kupe PPV na Voyo platformi. Večer će biti zanimljiva. Vjerujem u pobjedu", zaključio je Darko Stošić Stole.