FNC 17 stiže u Beograd. U Štark Areni 1. lipnja na redu je najjači MMA event ikad u regiji, prema riječima samog predsjednika FNC promocije Dražena Forgača Forgyja, ali i fight carda. U glavnoj borbi večeri, Darko Stošić Stole ulazi u najpoznatiji MMA kavez u jugoističnoj Europi protiv Slo Rockyja Mirana Fabjana. Stole nam se javio kako bi najavio za portal Net.hr svoju borbu s trenutno jednim od najpopularnijih boraca u FNC-u.

FNC 17 iz Beograda 1. lipnja možete gledati u prijenosu UŽIVO na Voyo platformi. Očekuje nas spektakl, najjači MMA event ikad u regiji

"Drago mi je što ću se boriti u Beogradu i da će Arena biti, nadam se, punija nego prošli put kad sam se borio. Mislim da sigurno hoće. Što se tiče meča, ako ga promatramo kroz prizmu same borbe, onda ona kao takva nema nikakvog smisla. ali s druge strane svi su htjeli vidjeti tu borbu. Zato sam ju i prihvatio, na kraju krajeva. Za mene osobno meč i nema nekog smisla. Miran je svojom nekom pričom i više nekim prozivanjem doveo je do tog meča. Za mene je, s jedne strane, bilo izazovno jer me nikad nitko u karijeri nije tako isprozivao. S te strane je zanimljivo, a vjerujem i fanovima isto", govori Darko Stošić i nastavlja:

"Pripremam se. Ne podcjenjujem nikog, pa tako ni njega. Bit će to veliki spektakl. Sve nokaute što sam ostvario, nikad nisam ulazio u te mečeve da nekog nokautiram na silu. To može biti mač sa dvije oštrice. Sigurno neću tako raditi ni sa njim. Nokaut uvijek može doći. Imam u sebi tu snagu nokauta. Bilo koji udarac može sjesti. Pokazalo se lijeva ili desna, tako svejedno. Uvijek meč mogu završiti prekidom, ali prekid ne forsiram, ne silim, ako dođe - dođe".

Kako borba bude odmicala, Darko Stošić, tvrdi, bit će sve bolji i bolji od Fabijana.

"Ma 100% sam siguran u to. Nema što, samo lagano i bez velike euforije, jer su svi u nekakvoj euforiji oko tog meča, a ja se trudim biti što dalje od toga i da odradim borbu hladne glave".

Stole je za kraj poslao poruku fanovima i suparniku Miranu Fabijanu.

"Fanovi već znaju, maksimalno su se zainteresirali za borbu više nego ikad. Ovdje u Beogradu pogotovo. Neka dođe što više ljudi, da se Arena napuni do vrha, da pokažemo da je slobodna borba sad na ovim prostorima uzela primat i prvo mjesto u borilačkim sportovima. Neka ljudi dođu da to i pokažemo. Bit će to vjerojatno najveći MMA event dosad u regiji. Dražen Forgač Forgy je rekao da će biti veći spektakl nego što je bio u Puli. Očekuje se svašta nešto. Što se tiče Mirana, neka samo on trenira. Što se ono kaže, kako to govore stari boksački treneri - brada dolje, ruke gore. To bi mu poručio i toplo preporučio", završio je Darko Stošić Stole.