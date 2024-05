Marko Bojković ponajveća je regionalna MMA zvijezda. Iako iza sebe ima samo pet profesionalnih nastupa i tek su mu 22 godine, Bojković posjeduje nevjerojatni talent i borilačke sposobnosti, a fanovi su oduševljenih njegovim nastupima.

FNC 17 1. lipnja stiže u Beograd. Štark Arena ugostit će fight card kakvog se ne bi posramio ni UFC. Voyo platforma prenosit će spektakularnu priredbu u prijenosu UŽIVO

Miks Bojkovićevih odličnih mečeva i samopromocije čine ga jedinstvenim modernim borilačkim prospektom, a ‘‘Skull Crusher‘‘ bit će među predvodnicima spektakla u Beogradu. FNC 17 bit će najbolji MMA event ikad u regiji.

Predsjednik FNC-a Dražen Forgač Forgy više je puta istaknuo da je srpski borac kompletan paket i da je pred njim ozbiljna karijera. Ako će problemi s ozljedama pasti u drugi plan, može napraviti velike stvari, u što više apsolutno nitko ne sumnja.

San Marka Bojkovića je UFC. Trenutni mu je fokus samo na FNC-u s kojim će potpisati ugovor na nekoliko još borbi, a nakon toga u obzir dolazi samo i isključivo UFC.

"FNC i UFC jedine su organizacije koje me zanimaju u ovom trenutku. Ništa osim toga. FNC je postao TOP 3 promocije mješovitih borilačkih sportova u Europi - KSW i Octagon su još samo tu", priča Marko Bojković za Net.hr.

"U super sam formi, treniram, nema ozljede kao prethodnih nekoliko puta. Skroz sam zdrav. Imam dobrog suparnika. Očekujem da će objaviti i ime ovih dana, tako da je to pravi izazov za mene. Moje predviđanje je da ću ga nokautirati u prvoj rundi i pokazati svima da sam spreman za UFC. Što je jedini krajnji cilj. Uskoro ću ga i ostvariti. Nakon ovog suparnika više neće biti pitanja", dodao je mladi borac.

Marko navodi da je siguran da ljudi iz UFC-a sve prate i znaju.

"Nemoguće da nisam zapeo za oko barem nekome tko se razumije u slobodnu borbu. Forgač je moj menadžer, sve ide preko njega. Sad potpisujemo ugovor na još par borbi u FNC-u i nema što - plan je da se ide u UFC nakon tog ugovora. Meni je cilj i želja da iz FNC-a odem u UFC i pokažem da je moguće napraviti karijeru u regiji i u UFC-u budeš najbolji. Mislim da će to biti motivacija i velika stvar i za FNC i čitavu regiju."

Otkriva nam i da ima dobre novčane ponude iz KSW-a i Octagona.

"Imam ponude kakve valjda nema nitko u samom startu. Ne zanima me ništa od toga. FNC mi daje jako dobre ponude. I financijski i u obliku suparnika. To mi olakšava moj cilj, odlazak u UFC. Nadam se da će to biti u sljedećih godinu dana, iako moji treneri misle da je realno godina i pol - dvije. Ja već sad želim pokazati da sam spreman za UFC u nekoliko mjeseci. Naravno, za nivo koji meni dolikuje. Da su suparnici u UFC-u u početku kao što ima sad. Meni je cilj ne da ga pobijedim, nego doslovno da ga demoliram. Da pokažem da ne može, da je došao bez veze. Je*iga, tako je. Najbolji je u stand upu. Ima nokaut, dosta njih i opasan je, ali ću ga s*ebati."

Marko Bojković obratio se krajem prošle godine svojim brojnim obožavateljima preko Instagrama i otkrio im da je dobio informacije da se sprema njegova likvidacija. Naime, maskirani napadač upao je u njegov stan u Beogradu i pretukao njegovu djevojku koja je završila u bolnici, a potom joj je navodno poručio: "Pozdravi Bojkovića, neće još dugo, mi ćemo ga ušutkati".

"Nisu me ušutkali i riješili smo tako što sam snimio. To je najpametniji potez koji sam napravio. Ja nisam uličar, iako mi je svašta padalo na pamet u tom trenutku, nisam htio ići u osvetnički pohod, Ja sam dečko koji ima velika muda, što je rekao i moj trener Ivan Đorđević Cicko. Svašta mi je padalo na pamet, bio sam spreman ići do kraja prije svega jer su napali djevojku koja je meni bliska, ali moj trener Cicko mi to nije dozvolio".

Objasnio mu je trener kako se jedan sportaš pred kojim su velike stvari u karijeri, u ovakvoj situaciji, ali i općenito, treba ponašati. Inače, imao je neugodnu situaciju prije tri i pol, četiri godine kada je napustio klub u kojem je trenirao i čiji je vlasnik Bojan Mihajlović koji je, kako je to prije rekao Marko - poznat po iživljavanju nad ljudima u kafićima.

Foto: Tomislav Miletić/PIXSEL

"Zato sam javno otišao s tim i riješio problem na najbolji mogući način. Bez nasilja. Bez osveta. Kako dolikuje civiliziranom svijetu. Mislim da sam time motivirao dosta onih koji također imaju problem. Žao mi je što su neki rekli da je to drukerski, da sam druker. Ja sam sportaš, nisam kriminalac ni druker."

Nije Marko, priča nam, diler droge kojeg su uhapsili pa je pao i propjevao kao Pavarotti.

"Nisam propjevao tko je prodao kome. Ja sam sportaš koji je nepravedno napadnut. To je moja jako dobra odluka. Moj trener je pravnik, pa zna materiju. Da sam bio sam, ma tko zna što bi napravio, što bi se dogodilo. Krenuo bih na sve, pa dokle stignem. Ne samo ja, nego čitava moja obitelj. Svi su moji u sportu, borci, nitko nikom nije ništa nažao napravio da bi se nama to događalo. Moji su seljaci, nemaju što izgubiti. Moj otac ima mene. ja sam mu dijete. Sreća da smo normalni i da smo rekli da nećemo ići tim putem, Jer, to je njihov način, to nije naš, mi se tako ne ponašamo. Mi smo bolji od toga. Vjerujemo u državne organe. Pokazalo se to ispravnim na kraju. Sve je to sad iza mene. Taj video koji sam objavio na društvenim mrežama, u dva je dana imao preko 5 milijuna pregleda. Otvorio sam svima oči na normalan i ispravan način i sad znaju ljudi sve, vide istinu."

Marko Bojković, na naše pitanje da nam pojasni o čemu se tu točno radi, što se valja iza brda, navodi:

"Taj tip koji drži klubi neki novi klinci koji su oko njega, ali sad znaju koja je priča. Moja braća i ja smo trenirali u tom klubu i napustili smo ga. Kod njega je pravilo, kod Bojan Mihajlovića, ili treniraš tu ili ne treniraš nigdje. On je u Brazilu pokupio neku tamošnju filozofiju - ako ja treniram kod tebe i moj sin, moraju trenirati svi inače smo izdajice i treba nas mačetama sijeći. Kad sam napustio taj klub bio sam klinac. Imao 15 godina. Znači, bilo je to prije 7 godina. Nije mi bilo jasno što su se za mene zakačili, ali dobro. Dobar potez sam napravio što sam s tim izašao javno. Sportaši i kriminalci ne bi trebali se miješati uopće. Mi smo sportaši, tanka je granica između sporta i ulice. Trebamo se držati te granice ako trebamo napraviti nešto više", zaključio je Marko Bojković.