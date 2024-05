VIP ulaznice za spektakularni FNC 17 1. lipnja u Beogradu su rasprodane, a to je isto dobar znak da će ostale ulaznice biti rekordno pokupovane. Voyo platforma prenosit će priredbu.

KSW 94 i Ivana Vitasovića možete gledati sutra na Voyo platformi

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Informacija o prodaji svih VIP ulaznica objavljena je na Instagram profilu FNC promocije, najjače MMA organizacije jugoistočne Europe koja iz eventa u event podiže granice.

Ovog puta, FNC team priredio nam je nešto neviđeno dosad na ovim prostorima. Štark Arena ugostit će priredbu koja će, vjeruje to i Dražen Forgač Forgy, predsjednik FNC-a, biti najveća MMA priredba ikad u regiji, ali ne samo MMA, nego i općenito borilačka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ovo će definitivno biti najveći MMA event regionalnog borilačkog sporta, ali ne samo to. Bit će ovo najveći borilački event ikad na ovim prostorima, općenito. Radi se ipak o beogradskoj Areni koja je jedna od najvećih Arena u Europi. Zato što smo pripremili fight-card koji je jako teško nadmašiti. Postavili smo si visoko ljestvicu. Jako visoko. Teško će biti uopće ponoviti tako jak fight card", tvrdi Dražen Forgač Forgy.

Foto: Screenshot - FNC: You Tube

Dovoljno je reći da se bori Darko Stošić, jedan od najboljih teškaša u Europi, contender za titulu KSW-a u teškoj diviziji, protiv Mirana Fabjana oko kojeg je možda najveći hype koji je ikad bio u regiji što se tiče nekog borca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Screenshot

"Čovjek je doslovno u dvije borbe postao jedna od najpoznatijih lica na borilačkoj sceni, tako da mislim da je ovo sve to navedeno jedan trenutak kad se idealno sve poklopilo da se taj meč dogodi u beogradskoj Areni. Imamo dvije borbe za titulu na cardu. Ðani Barbir brani titulu u srednjoj kategoriji, a Nikola Joksović u velter kategoriji. Na fight cardu je i Marko Bojković, trenutno najveća mlada MMA zvijezda u regiji i jedan od najpoznatijih boraca uopće. Njegov suparnik je Brazilac koji je jako opasan. Neki je dan to dogovoreno", navodi Forgy i nastavlja:

Foto: Screenshot: You Tube - FNC 17

"Imamo dvije borbe za titulu na cardu koje još nisu najavljene, pa neću previše o njima, ali znamo da se u njima bori Francisco Barrio protiv Dušana Džakića. To je isto jedan meč o kojem se dugo pričalo. Džakić je sam tražio to nakon što je Croata dobio Vasu u Pioniru Vasu. Džakić je ušao u kavez i izazvao Barrija na meč. To je ono što publika želi gledati. Publika uvijek voli regionalne dvoboje, borce s kojima se mogu povezati, koje znaju, tako da fight card obiluje takvim borbama i to je ono što ga razlikuje od svega dosad."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I to ne samo da su regionalne borbe nego su najtraženije, odnosno borbe boraca koje obožavatelji žele gledati. Mečevi su tako upareni.

"Uvjeren sam da nas očekuje megaspektakl. Vidim to i po prodaji ulaznica. Prodano je već preko 3 i pol tisuće ulaznica preko prošlog vikenda. Mi smo u petak prošli u 18.00 navečer pustili ulaznice u prodaju i doslovno preko vikenda je preko 3 i pol tisuće ulaznica prodano, što je apsolutni rekord u FNC-u, da tako brzo ulaznice odlaze. Beogradska Arena će biti puna".