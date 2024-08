Darko Stošić Stole, regionalna i KSW MMA zvijezda, dala je intervju portalu Net.hr u kojem se dotaknula i gostovanja u Fight of Nations™ Put do pobjede jedinstvenom reality showu. Stole, udarač kojeg pamte mnogi, kazao je kako je Fight of Nations™ Put do pobjede najozbiljniji projekt i emocija takvog tipa dosad na ovim našim prostorima.

Stošić je gostovao u 6. epizodi Fight of Nations™ kojeg možete gledati na platformi Voyo, te je dao savjete borcima tima Srbije. Boris, Stevan, Uroš i Vojo upijali su svaku Stoletovu riječ.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mladi su momci još i sukladno sa svojim godinama se i ponašaju. Zato im ne treba zamjeriti neke stvari poput onog nereda u hodniku Fight of Nations™ Put do pobjede vile. Čini se meni da oni sve to doživljavaju poprilično neozbiljno, kroz šalu i to, ali u principu oni su klinci u nekoj izgradnji. Dobro je i zanimljivo. Baš sam pratio i gledao FON™ Put do pobjede epizode. Svi su doprinjeli da to bude različito i zanimljivo. Najbitnije da je zanimljivo gledateljima", priča nam Darko Stošić Stole.

"Vjerujem da će momci, kako budu stariji naravno, postati ozbiljniji, da će im ozbiljnost nadoći. Fight of Nations™ Put do pobjede dobra je zamisao", objašnjava Stošić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U reality showu do 6. epizode pojavljivali su se Ivica Kostelić, Sinkovići, Antonio Plazibat, Narcis Mujkić i Dražen Forgač Forgy, šefovi FNC-a. Svi su se našli u tome da su dečki još neozbiljni. Uglavnom se radi o amaterskim borcima od dvadesetak godina, plus - minus.

"Što kaže Vaso - to su sve bile neke basic stuff, bazne stvari koje već svi znaju, ali koje kad ti kažu uspješni sportaši, sportske veličine, imaju još jaču težinu i nabrije te u momentu. Barem bi trebale. Sve to što su im govorili Sinkovići, Kostelić, Vaso, Pejić, ja i Plazibat, sve je to istina, sve je to unikatno i iz toga možeš učiti. Momci su, kao što sam rekao, još mladi, klinci su još. Njima neke stvari i ne dopiru do mozga, da su dio takvog jednog velikog i jedinstvenog projekta u kojem mogu osigurati FNC profi ugovor na 4 meča u visini 10 000 eura, što nije mala stvar, kao što nije za baciti niti financijski aspekt od 10 000 eura", kaže nam Darko Stošić.

Stole je nastavio pričati:

"Nemaju osjećaj da ih svi gledaju, da su u fokusu, ne shvaćaju oni to. Naporno je snimati cijeli dan, boriti se, ispunjavati izazove, paziti na prehranu, skidati kile, paziti da nešto ne blebneš i da budeš koliko-toliko fin i normalan. To nije lako, ali su stvari koje će ti biti jedno iskustvo u budućnosti. Na kraju balade, u Fight of Nations™ Put do pobjede reality showu sve se svodi na to tko je više uporan i tko na kraju krajeva ima i sreće s ozljedama iz mečeva. Znači, upornost i spremnost", izjavio je Stošić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Darko Stošić zamijetio je neke stvari...

"Ima tu momaka koji su dobri. Boris Stanić je dobro potkovan momak, on mi je malo bolji od boraca u timu Srbije, dok su svestrani i zanimljivi Fran Luka Đurić i najbolji za mene, favorit iz ATT-a Marko Ančić, pokazali kvalitete u timu Hrvatska. Spomenuti su najdominantniji i najbolji u glavi, što se tiče toga. Marko Ančić je zreo momak za svoje godine, zna što hoće, čini mi se da je uporan, fokusiran, trenira..."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Stošić naglašava da svaki mladi borac u glavi treba biti dobar, ustrajan, spreman na sva opterećenja, mora ga malp pritom i pomaziti sreća.

"To je ključno, bez tih stvari nema uspjeha. Ti kao borac moraš u MMA biti spreman na sve, najveće moguće napore, najveće moguće bolove. Ovaj sport nije za svakog, zato mnogi ne uspiju u njemu, a malo tko postane šampion", zaključio je Darko Stošić.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Dijete rata' Ivan Erslan u studiju Net.hr. Najjači udarac osjetio je u sparingu upravo sa Stošićem, ''Nadobivao sam se batina, prošao trnje i kamenje, ali nije mi teško jer se borim za svoju obitelj'