Stošić i Plazibat stižu u posjet timovima, a Đurić i Stanić pružit će najbolju borbu

U šestoj epizodi reality showa 'Fight of Nations™: Put do pobjede' vilu posjećuju idejni tvorci realityja Dražen Forgač i Narcis Mujkić, koji motiviraju borce, bodre ih da ustraju i daju sve od sebe jer MMA profesionalci pozorno prate i traže talente u regiji. Uz to, dvojica velikih borilačkih profesionalaca, Stošić i Plazibat posjetili su treninge timova, dali mladićima korisne savjete, a za kraj su Stanić i Đurić pružili najbolju borbu dosadašnjeg tijeka realityja!

Ujutro u vilu stiže Dražen Forgač, koji objašnjava važnost polufinalnih borbi u kojima pobjede nose više osvojenih bodova od prijašnjih okršaja u kavezu. Tu je i Narcis Mujkić, uz Forgača začetnik realityja 'Fight of Nations™: Put do pobjede', koji mladim borcima otkriva kako svjetski MMA profesionalci prate borce regije te da njima, koji su odabrani između tisuća drugih, ostaje da se pokažu u što boljem svjetlu i krenu u profesionalne vode FNC-a.

Dok Stanić s Bakočevićem radi na polufinalnoj taktici, kao gost iznenađenja na treningu Srbije pojavljuje se legendarni borac, teškaš Darko 'Čekić' Stošić, koji će mladićima dati savjete kako da postanu što uspješniji, kako da svladaju tremu i pritisak pred borbe. No i Hrvati nisu ostali bez poznatog i slavnog gosta iznenađenja. Na trening im je stigao teškaš Antonio Plazibat, najbolji hrvatski i ponajbolji svjetski borac u kickboxingu. Objasnio je kako on prilazi borbama te da je protivniku najjače oružje zapravo i njegova najveća slabost te ujedno ističe kako uvijek treba gledati naprijed i biti uporan.

Timove je čekao i izazov izvan ringa u escape roomu, a predviđena nagrada za pobjedničku momčad oduševila je sve.

Nakon vaganja slijedio je prvi polufinalni dvoboj između Stanića i Đurića, koji imaju iza sebe meč u kojem je krajem 2023. na FNC-u 13 slavio Đurić.

Šestu epizodu 'Fight of Nations™: Put do pobjede' gledatelji će moći pogledati na streaming platformi Voyo 24. kolovoza!

