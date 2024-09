Darko Stošić ( 21-6-0 generalni MMA skor), najbolji srpski MMA borac, po mnogima najjači udarač od svih aktivnih MMA boraca trenutno u regiji, dao je intervju portalu Net.hr u kojem je govorio o nadolazećem spektakularnom FNC 19 eventu, kojeg platforma Voyo prenosi nadolazeće subote od 20.00.

U tom razgovoru dotaknuo se i očekivanja i šansi u MMA meču Filipa Pejića Nitra i Vase Bakočevića, trenera timova Hrvatske i Srbije iz Fight of Nations™ Put do pobjede reality showa, koji će upravo u Puli imati veliko finale. Tada će u kavez i najbolji pojedinci iz timova Hrvatske i Srbije.

Marko Ančić i Vojo Katanović (zamjena za ozljeđenog aduta Srbije Borisa Stanića) borit će se za 10 000 eura, profi ugovor od FNC-a na 4 meča i u visini isto od 10 000 eura. Inače, na FNC 19 gledat ćemo čak tri meča za pojas, a u okršaju za onaj kraljevski, teškaški, porokat će se Miran Fabjan i bivši UFC i PFL borac Yorgan The Mad Titan De Castro. Brazilac je dobar, agresivan, dobar je stand uper i taj match up je dobro uparen, objasnio je za naš portal Darko Stošić.

"FNC 19 će biti odličan, okupljeni su vrhunski borci i čitava je priča još i jača. Tu je i finale Fight of Nations™ Put do pobjede reality showa, pa i to čini ovaj event jačim i posebnijim. Vitasović je nažalost otpao, uletio je Miran i to je vrhunska zamjena. Jedva čekam", kazat će Darko Stošić Stole, The Hammer.

Ivan Vitasović trebao je braniti teškaški FNC pojas i treći put, ali je prošlog tjedna otpao zbog puknuća petog rebra. Umjesto njega, Zelg Galešić dogovorio je sve s Miranom Fabjanom. Vitasović i Miran su klupske kolege u Trojan Gymu Zelga Galešića, pa nikakvih problema oko prepuštanja teškaškog pojasa nije bilo. Jučer nam je Ivan Vitasović sve otkrio u intervju za portal Net.hr. Po prvi je put pričao o kalvariji koju trenutno prolazi.

Nije samo o tome pričao, davao neke svoje prognoze, očekivanja... dotaknuo se Darko Stošić i momaka u Fight of Nations™ Put do pobjede reality showu, a za kraj razgovora komentirao je i UFC. Darko Stošić Stole dvije se godine borio u najelitnijoj svjetskoj organizaciji mješovitih sportova i ostvario skor od jedne pobjede i tri poraza.

"Očekujem borbu s Philom De Friesom u sljedećem meču. Uveliko se pripremam za to. Bit ću čitav deseti mjesec u Zagrebu u ATT-u, tako da ću u Hrvatskoj odraditi kamp za meč, a sad sam u Beogradu. Treniram, pripremam se i to je to", govori Darko Stošić i nastavlja:

"Tko taj meč dobije, bit će kralj KSW-a. Ovo je vrhunac", navodi Stole, kojeg smo upitali i bi li se ponovno vratio u UFC, je li ga prekrižio ili su opcije otvorene?

"Svi me to pitaju. Sad iz ove perspektive ne bi, ali nikad ne znaš što nosi dan, što nosi noć. Sve ovisi o ambicijama, a ja, da vam budem iskren, trenutno nemam nikakvih što se tiče UFC-a. Međutim, nikad se ne zna", zaključio je Darko Stošić.

