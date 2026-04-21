Bivši svjetski prvak u dvije kategorije pao na dopingu: 'Nadam se da će razum prevladati'

Britanski teškaš Lawrence Okolie (33) pao je na dopinškom testu prije borbe s Francuzom Tonyjem Yokom (33) u Parizu ovog vikenda, objavio je Queensberry Promotions.

"Antidopinško udruženje obavijestilo nas je kako je Okolie dobio negativan nalaz nakon antidopinškog testa provedenog prije borbe u Parizu," objavio je Queensberry Promotions putem svojih komunikacijskih kanala.

"Daljnje informacije o događaju bit će objavljene uskoro," navodi se.

Okolie, koji je bivši svjetski prvak u bridger i cruiser kategoriji za WBC i WBO verzije, branio se kako je "pad" na testu bio rezultat liječenja ozljede.

"Prije nego što itko počne zamišljati najgore, nakon ozljede bicepsa prošle godine, zadobio sam ozljedu lakta na istoj ruci tijekom ovog kampa. Imao sam tretman i sada smo ovdje. Iskreno se nadam da će razum prevladati. Naravno, u potpunosti ću surađivati ​​sa svim nadležnim vlastima i uvjeren sam da će svaka istraga očistiti moje ime," poručio je.

Konferencija za novinare, koja se trebala održati u Parizu radi promocije borbe, otkazana je u zadnji čas nakon rezultata testa. Promotori su najavili kako istražuju i mogućnost pronalaska drugog protivnika za Yoku.

Podsjetimo, Yoka je osvojio zlatnu medalju u superteškoj kategoriji na Olimpijskim igrama u Riju 2016. nakon što je u polufinalu pobijedio hrvatskog boksaša Filipa Hrgovića.

Yoka je također imao problema s dopingom, odslužio je jednogodišnju zabranu koju mu je 2018. nametnula francuska antidopinška agencija jer tri puta u razdoblju od jedne godine nije dao dopinški uzorak.

