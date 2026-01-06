Joshuin potez nakon tragedije koja je šokirala svijet: Evo što je učinio za obitelj poginulih

Nakon stravične nesreće u kojoj je dvoje ljudi izgubilo život, britansko-nigerijski boksač Anthony Joshua se obavezao da će uzdržavati obitelji poginulih.

Na Instagram objavi popularni Anthony Joshua, bivši teškaški svjetski boksački prvak, sjedi s rodbinom svojih dvojice prijatelja koji su stradali u sudaru automobila i pritom obećava da će biti "čuvar svojih braće“.

Joshua je ponudio obiteljima svojih prijatelja utjehu i podršku nakon tragedije u Nigeriji koja je šokirala svijet. Na jednoj fotografiji vidimo ga sa Sininom (jedan od poginulih) sestrom, Sanaz, koja drži fotografiju svog brata.

Na fotografiji u objavi također se nalaze majke dvaju poginulih, kao i AJ-ova majka Yeta Odusanya. Na drugoj fotografiji AJ – koji je također ozlijeđen u nesreći – sjedi na podu s Alexom Ayodeleom, ocem Latza (drugog poginulog). Uz fotografije je napisao:

"My Brothers Keeper“ uz dva emotikona srca i vojnu kacigu. Izraz koji je Joshua koristio dolazi iz Biblije, a označava moralnu dužnost brinuti se i štititi druge. Sina, Joshov trener za snagu i kondiciju, i Latz, njegov osobni trener, bili su ključni članovi njegovog tima i pridružili su se boksaču na sudbonosnom putovanju u Nigeriju kako bi posjetili njegovu obitelj, piše britanski tabloid The Sun.

Inače, jutros se nekoliko stotina ljudi okupilo ispred džamije London Central Mosque u sjeverozapadnom Londonu kako bi odali počast. Unutra je održana tradicionalna islamska pogrebna molitva "Janaza", a potom je održana sahrana, navodi tabloid.

Podsjetimo, do tragedije je došlo kada se Lexus, u kojemu su bili Joshua, Sina i Latz, zabio u zaustavljeni kamion na opasnoj cesti blizu Lagosa prošlog ponedjeljka ujutro. Sina i Latz poginuli su na mjestu nesreće, dok je Joshua, vrišteći od bolova, morao biti izvučen iz olupine. Boksač je odmah odveden u bolnicu, no srećom zadobio je samo lakše ozljede. Vozač, koji je preživio nesreću, također je prošao bez većih ozljeda, no u petak je optužen za opasnu vožnju s posljedicom smrti i vožnju bez dozvole. Trebali bi mu suditi 20. siječnja.

