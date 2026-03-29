KAKVA SILA /

Bivša prvakinja šokirala svijet: Nokautirala protivnicu i ostavila sve u totalnom nevjerici

Bivša prvakinja šokirala svijet: Nokautirala protivnicu i ostavila sve u totalnom nevjerici
Foto: Profimedia/ Profimedia

Grasso je prvo zabila devastirajući lijevi kroše koji je odmah poslao Barber na pod, a potom je za potpun učinak primijenila rear-naked choke

29.3.2026.
10:42
Tonko Medvedec
Profimedia/ Profimedia
U UFC Seattleu sinoć se Alexa Grasso vratila u pobjedničke vode i to na spektakularan način. Bivša prvakinja u ženskoj flyweight kategoriji zaustavila je uspon nadolazeće zvijezde Maycee Barber, koja je u tom trenutku imala sedam pobjeda zaredom.

Sve se dogodilo u prvoj rundu. Grasso je prvo zabila devastirajući lijevi kroše koji je odmah poslao Barber na pod, a potom je za potpun učinak primijenila rear-naked choke, ostavljajući protivnicu bez svijesti dok je sudac Mike Beltran brzo prekinuo borbu. Scena je bila gotovo nadrealna, Grasso je slavila, dok je Barber nepomično ležala na podu, a Grasso je naknadno kleknula uz nju. 

Borba je odmah postala kandidat za “nokaut godine”. Barber se ipak brzo oporavila i sudjelovala u objavi službene odluke, dijeleći zagrljaj s Grasso, koja je ovom pobjedom prekinula više od tri godine dugu seriju bez pobjede.

Prije ovog trijumfa, Grasso je posljednji put slavila u ožujku 2023. godine, kada je šokirala svijet pobijedivši Valentinu Shevchenko za pojas u flyweight kategoriji na UFC 285. Od tada je imala neriješeni ishod i poraz protiv Shevchenko te dodatni poraz od Natálie Silve prošlog svibnja.

“Vratila sam se. Alexa bez ozljeda je potpuno drugačija. Jako sam sretna,” rekla je Grasso nakon borbe. “Naravno, udarci su uvijek moje prvo oružje, ali sam toliko trenirala jiu-jitsu da sam željela završiti borbu submissionom. To mi je bio cilj.”

POGELDAJTE VIDEO: Otkrijte start utrke iz drugačije perspektive: Kako su naši komentatori vidjeli početak utrke

UfcNokaut
