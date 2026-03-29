Meksikanka izgleda nježno, ali udara brutalno: Ovako nokautira djevojka od 60 kila!

Alexa Grasso oduševila je borilački svijet na UFC Fight Nightu u Seattleu jednim od najupečatljivijih nokauta u povijesti ženskog MMA-a. Najdeblji kraj izvukla je Maycee Barber, koja je pretrpjela težak poraz.

Meksička borkinja riješila je meč već u prvoj rundi, i to na brutalan način. Nakon nekoliko početnih razmjena, Grasso je sredinom runde precizno pogodila protivnicu u bradu, što je bio trenutak nakon kojeg je Barber praktički izgubila orijentaciju.

Iako je već tada bilo jasno da je kraj blizu, Grasso je nastavila s napadom. Dok je Barber bila na rubu svijesti, sudac je bio spreman prekinuti borbu, no Meksikanka je pokušala završiti meč i gušenjem, prije nego što je intervencija ipak zaustavila daljnju akciju.

Scene nakon prekida bile su uznemirujuće – Barber je dugo dolazila k sebi u oktogonu, vidno dezorijentirana nakon teškog nokauta.

Ovom pobjedom Grasso je poboljšala svoj omjer na 17-5-1 i ponovno se nametnula kao ozbiljna kandidatkinja za naslov u muha kategoriji, koji je već dvaput osvajala.

S druge strane, Barber je upisala tek treći poraz u karijeri (15-3), čime je prekinut njezin niz od sedam uzastopnih pobjeda.

Podsjetimo, ovo je bio njihov drugi međusobni okršaj, a i prvi, prije pet godina, završio je pobjedom Alexe Grasso.