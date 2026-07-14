Vodič za Veliku nagradu Belgije: Tko će ukrotiti nepredvidivu zvijer Spa-Francorchampsa?

Nakon uzbudljive utrke na Silverstoneu koja je okrunila Charlesa Leclerca kao novog pobjednika Velike nagrade Velike Britanije, karavana Formule 1 seli se na jednu od najcjenjenijih i najzahtjevnijih postaja u kalendaru. Pred nama je Velika nagrada Belgije na legendarnoj stazi Spa-Francorchamps, mjestu gdje se ispisuje povijest, gdje hrabrost vozača dolazi do punog izražaja i gdje nepredvidivo vrijeme može u trenutku promijeniti tijek utrke. Ferrarijev trijumf uzdrmao je vrh poretka, a s obzirom na to da je Mercedesov George Russell smanjio zaostatak za timskim kolegom i vodećim u prvenstvu, Kimijem Antonellijem, na samo 25 bodova, bitka u ardenskim šumama obećava spektakl. Spa nije samo utrka. To je hodočašće za sve istinske zaljubljenike u oktanski cirkus i test koji samo najveći mogu položiti.

Veliku nagradu Belgije gledajte od 17 do 19. srpnja na kanalima RTL-a i platformi Voyo.

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Staza rođena iz javnih cesta

Priča o Spa-Francorchampsu započinje davne 1921. godine, kada su dizajneri Jules de Thier i Henri Langlois van Ophem iskoristili javne ceste koje povezuju sela Francorchamps, Malmedy i Stavelot kako bi stvorili trkaću stazu. Rezultat je bio zastrašujuće brz trokut dug gotovo 15 kilometara, koji je vijugao kroz guste šume i preko brežuljaka, postavši sinonim za brzinu i opasnost. U ranim danima, bez sigurnosnih barijera i s kućama, drvećem i električnim stupovima uz sam rub asfalta, Spa je bio ultimativni test hrabrosti. Jackie Stewart, trostruki svjetski prvak, opisao ju je kao "divlju poput tigra".

Foto: XPB Images, XPB Images Ltd/Alamy/Profimedia

Tragični događaji, poput Velike nagrade Belgije 1960. godine, kada su u razmaku od samo 15 minuta živote izgubili Chris Bristow i Alan Stacey, ostavili su neizbrisiv trag. Stewartov vlastiti težak sudar 1966. kod zloglasnog zavoja Masta Kink, gdje je ostao zarobljen u prevrnutom bolidu natopljenom gorivom, postao je prekretnica koja je pokrenula njegovu borbu za sigurnost u sportu. Nakon bojkota vozača 1969. godine, postalo je jasno da je vrijeme originalne staze prošlo. Staza je temeljito redizajnirana i 1979. godine vraćena u kalendar u skraćenom, ali i dalje iznimno izazovnom izdanju dugom sedam kilometara koje poznajemo danas.

Sedam kilometara čistog adrenalina

Moderna konfiguracija staze Spa-Francorchamps zadržala je esenciju originala: ona je i dalje najduža u kalendaru, s jedinstvenom kombinacijom dugih ravnica, brzih zavoja i dramatičnih promjena nadmorske visine. Svaki krug je putovanje koje od vozača traži savršenstvo. Počinje sporim La Source ukosnicom, ključnom za dobar izlazak na nizbrdicu koja vodi prema najpoznatijem dijelu staze.

"Ulazite u zavoj nizbrdo, imate naglu promjenu smjera na dnu, a zatim idete vrlo strmo uzbrdo. Iz kokpita ne možete vidjeti izlaz i dok prelazite preko vrha, ne znate gdje ćete sletjeti", opisao je dvostruki svjetski prvak Fernando Alonso magiju kombinacije Eau Rouge i Raidillon. Ovaj slijed zavoja, koji bolidi Formule 1 prolaze brzinama većim od 300 km/h, predstavlja srce i dušu staze, mjesto gdje se osjeća nevjerojatna kompresija i gdje svaki milimetar staze odlučuje o ishodu. Nakon Raidillona slijedi duga Kemmel ravnica, glavna zona za pretjecanje, koja vodi do kompleksa zavoja Les Combes. Središnji dio staze tehnički je zahtjevan, s brzim i fluidnim zavojima poput dvostrukog lijevog zavoja Pouhon, koji se prolazi s nevjerojatnom preciznošću. Završni dio kruga donosi još jedan test hrabrosti u vidu ultrabrzog zavoja Blanchimont, prije naglog kočenja za "Bus Stop" šikanu koja vodi na startno-ciljnu ravninu.

Vladari Ardena i nezaboravni trenuci

Pobijediti na stazi Spa-Francorchamps znači upisati se u knjigu besmrtnika. Nitko to nije učinio više puta od Michaela Schumachera. Njemački velikan ovdje je slavio šest puta, a upravo je u Belgiji 1992. godine ostvario svoju prvu pobjedu u karijeri, najavivši dolazak legende. Iza njega, s pet pobjeda, stoji Ayrton Senna, čarobnjak koji je svoju genijalnost često pokazivao upravo na kišom natopljenom asfaltu Ardena. Lista velikana je dugačka. Jim Clark dominirao je šezdesetima s četiri uzastopne pobjede, dok je Kimi Räikkönen svojim briljantnim nastupima zaslužio nadimak "Kralj Spaa", također s četiri trijumfa. Lewis Hamilton se s pet pobjeda upisao među najuspješnije vozače na ovoj stazi.

Povijest je ispunjena dramatičnim utrkama. Tko može zaboraviti kaos iz 1998. godine, kada je u pljusku na samom startu došlo do lančanog sudara u kojem je sudjelovalo 13 bolida? Utrka je na kraju donijela prvu i povijesnu pobjedu za momčad Jordan, s Damonom Hillom na najvišoj stepenici postolja. Sjećamo se i epskog dvoboja Hamiltona i Räikkönena u kišnoj završnici 2008. godine, ili pak prve pobjede Charlesa Leclerca 2019., ostvarene u sjeni tragedije koja se dogodila dan ranije u utrci Formule 2. Prošle, 2025. godine, pobjedu je odnio Oscar Piastri, dokazavši da McLaren ima recept za ovu stazu nakon što je i njegov timski kolega Lando Norris osvojio pole position.

Tko ima prednost uoči bitke 2026?

Nakon devet odvoženih utrka sezone, situacija u prvenstvu je napeta. Ferrari stiže u Belgiju na krilima pobjede Charlesa Leclerca na Silverstoneu, dok je Lewis Hamilton trećim mjestom potvrdio snagu talijanske momčadi. Crveni bolidi izgledaju moćno i mogli bi biti glavni favoriti na stazi koja nagrađuje aerodinamičku učinkovitost i snagu motora.

S druge strane, Mercedes se suočava s dilemom. Iako njihov bolid pokazuje dominantne performanse, pouzdanost je postala njihova Ahilova peta, što je posebno mučilo vodećeg u poretku, Kimija Antonellija. George Russell je iskoristio probleme svog kolege, smanjivši zaostatak na dostižnih 25 bodova, i u Belgiju stiže pun samopouzdanja. Red Bull je također pokazao napredak, no i Max Verstappen se borio s problemima, pogotovo s pouzdanošću stražnjeg krila, što bi moglo biti ključno na stazi s dugim ravnicama.

Ne smijemo zaboraviti ni McLaren, pobjednike prošlogodišnje utrke, koji su pokazali da im Spa izuzetno odgovara. Ipak, kao i uvijek u Ardenima, najveći faktor mogla bi biti prognoza. Za vikend su najavljeni grmljavinski pljuskovi i promjenjivo vrijeme, što otvara vrata kaosu i strategijskim kockanjima. Utrka u kišnim uvjetima potpuno mijenja pravila igre, a na stazi poput Spaa, gdje se uvjeti mogu razlikovati od zavoja do zavoja, samo najvještiji i najhrabriji mogu doći do pobjede.

Velika nagrada Belgije više je od obične utrke; ona je spoj tradicije, izazova i čiste strasti prema automobilizmu. Od legendarnog Eau Rougea do nepredvidivih pljuskova, Spa-Francorchamps uvijek isporuči dramu. Dok se vozači pripremaju za još jedan okršaj na ovoj mitskoj stazi, jedno je sigurno: ardenske šume i ove će godine okruniti samo istinskog prvaka. Svijet Formule 1 s nestrpljenjem iščekuje tko će to biti.