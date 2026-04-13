Šef Mercedesa otkrio kako je bio korak do otkaza Hamiltonu i Rosbergu

Toto Wolff, šef Mercedesa, otkrio je kako je tijekom iznimno napete sezone 2016. bio spreman povući radikalan potez i otpustiti obojicu svojih vozača, Lewisa Hamiltona i Nice Rosberga zbog eskalacije njihovog unutar-timskog rivalstva.

2016. godine borba za naslov unutar Mercedesove garaže pretvorila se u jednu od najžešćih epizoda u modernoj F1. Hamilton i Rosberg, koji su se poznavali još iz karting dana, ulazili su u sve intenzivnije duele na stazi, a situacija je kulminirala nizom kontakata i sudara koji su direktno utjecali na borbu za prvenstvo.

U razgovoru za The Athletic, Wolff je detaljno opisao koliko je daleko bio spreman ići kako bi zaštitio tim i brend, naglašavajući da je od vozača tražio jasno poštivanje “crvenih linija”, a to je prije svega izbjegavanje međusobnih sudara.

„Predstavljate Mercedesov brend i morate prihvatiti da to nije samo o vama. Oni su natjecatelji, prihvaćamo borbu, ali dok se poštuju pravila. A najvažnije pravilo je jednostavno: ne sudarajte se međusobno“, poručio je Wolff.

On je otkrio i koliko je situacija u jednom trenutku eskalirala, do te mjere da je kontaktirao vrh kompanije i tražio drastične odluke.

„U 2016. Rosberg i Hamilton su se sudarili i onda ubrzo opet opet. Tada sam ih morao ‘otpustiti’. Nazvao sam Dietera Zetschea i rekao: ‘Moramo potpisati dokument.’ On me pitao znači li to da otpuštamo oba vozača, a ja sam rekao da, jer inače neće shvatiti koliko je tim iznad njih“, ispričao je Wolff.

Dodao je kako je rivalstvo u jednom trenutku prešlo granicu sportske borbe i postalo osobni sukob, što je smatrao neprihvatljivim u organizaciji poput Mercedesa.

„Njihovo osobno rivalstvo postalo je neprijateljstvo. To nisam mogao dopustiti. Poslali smo im mail u kojem smo im poručili da u tom trenutku više nisu dio tima“, rekao je.

Wolff je otkrio i da je kasnije pokušao balansirati situaciju, svjestan da krivnja nije uvijek jednostavno mjerljiva.

„Pozvao sam ih i rekao: ‘Ako se ovo ponovi, jedan od vas ide. I možda ću pogriješiti, možda ću otpustiti krivog.’ Jer situacija nikad nije crno-bijela, može biti 50-50, 60-40… ne mogu točno procijeniti“, objasnio je.

Na kraju je naglasio i širu odgovornost koju vozači imaju prema timu i stotinama zaposlenih iza kulisa.

„Ljudi u tvornici imaju kredite, obitelji, živote. A vi se sudarate jer se ne podnosite? To izravno utječe na tisuće ljudi. To morate razumjeti“, zaključio je Wolff.

