Žute zastave, sudar i kontroverzni najbrži krug: Pogledajte najzanimljivije trenutke

George Russell osigurao je drugi uzastopni pole position u dramatičnim kvalifikacijama za Veliku nagradu Austrije, no njegov uspjeh ostao je u sjeni kaosa koji je izazvao Max Verstappen svojim sudarom u posljednjim sekundama. Britanac je bio pod istragom zbog navodnog nepoštivanja žutih zastava, no suci su na kraju potvrdili njegovu startnu poziciju ispred Ferrarijevog dvojca, Charlesa Leclerca i Lewisa Hamiltona.

Kvalifikacije na Red Bull Ringu od samog su početka bile napete i neizvjesne, no prava drama odvijala se u posljednja dva dijela. Nakon što je Mercedesov vozač George Russell pokazivao znakove nesigurnosti u Q1 i Q2, žaleći se na bolid koji "klizi na sve četiri gume", u jednom ga je trenutku šef momčadi Toto Wolff preko radija morao smirivati jednostavnom porukom: "Samo vozi." U tim trenucima Russell se nalazio na 16. mjestu i prijetilo mu je ispadanje, no uspio je pronaći brzinu i plasirati se u završni dio kvalifikacija.

Dok se Russell mučio, Red Bull je u drugom dijelu kvalifikacija odlučio riskirati. Max Verstappen odvozio je samo jedan brzi krug i ostao u garaži kako bi sačuvao set novih guma za Q3. Ta se strategija pokazala iznimno opasnom jer su se vremena ostalih vozača popravljala, a Verstappen je pao na deseto mjesto. Na kraju je Nizozemac za dlaku izbjegao eliminaciju, prošavši dalje sa samo 0,46 sekunde prednosti ispred Pierrea Gaslyja, koji je bio prvi "ispod crte".

Ipak, prava drama tek je slijedila u Q3. Vozači su izlazili na stazu za svoje posljednje brze krugove u borbi za pole position. Verstappen je postavio odlično vrijeme od 1:06.475, najbrže tijekom cijelog vikenda, no konkurencija je bila blizu. Prvo ga je nadmašio mladi Kimi Antonelli, a potom i vozači Ferrarija. U svom posljednjem, odlučujućem pokušaju, Verstappen je izgubio kontrolu nad bolidom u devetom zavoju i zabio se u ogradu. Sudar je odmah izazvao žute zastave na stazi. "Čim sam ušao u deveti zavoj, bolid je jednostavno pobjegao", izjavio je Verstappen nakon incidenta, dodavši kako misli da bi u najboljem slučaju mogao do trećeg mjesta.

Verstappenov sudar stvorio je potpunu pomutnju. Nekoliko vozača, uključujući Kimija Antonellija, prekinulo je svoje brze krugove. Antonelli je kasnije preuzeo krivnju, objasnivši: "Ne znam zašto, ali mislio sam da je dvostruka žuta zastava. To je bila moja pogreška." S druge strane, George Russell nastavio je voziti i odvozio krug od 1:06.113, čime je preuzeo vrh poretka.

Na kraju su suci potvrdili da je Russell ispravno postupio i zadržao svoj pole position, što je izazvalo veliko slavlje u Mercedesovoj garaži. Na kraju su suci potvrdili da je Russell ispravno postupio i zadržao svoj pole position, što je izazvalo veliko slavlje u Mercedesovoj garaži.

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