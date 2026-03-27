Mercedesi najbrži, Verstappen zabrinut, a imali smo i sudar: Pogledajte najzanimljivije trenutke

Prvi trening za utrku Formule 1 VN Japana u petak na stazi Suzuka (5,807 km) pripao je Britancu Georgeu Russellu dok je na drugom treningu najbrži bio Australac Oscar Piastri (McLaren).

Britanac George Russell (Mercedes) je na prvom slobodnom treningu s najboljim krugom od jedne minute i 31,666 sekundi, za samo 26 tisućinki sekunde pretekao svog momčadskog kolegu 19-godišnjeg Talijana Kimija Antonellija.

Ferrarijev dvojac Charles Leclerc i Lewis Hamilton zauzeo je peto i šesto mjesto, dok je najveće iznenađenje bio skroman rezultat Maxa Verstappena u Red Bullu, koji je završio tek sedmi s gotovo osam desetinki zaostatka.

Aktualni svjetski prvak Lando Norris proveo je prvih dvadesetak minuta u garaži dok su McLarenovi mehaničari radili na "sitnim korekcijama" na bolidu nakon što su uočeni problemi s balansom. Ipak, kad je napokon izašao na stazu, Norris je brzo uhvatio ritam i na kraju postavio treće najbrže vrijeme, samo 0,132 sekunde iza Russella, što je ohrabrujući znak za momčad iz Wokinga nakon katastrofalnog vikenda u Kini gdje nisu ni startali utrku.

Lindblad imao probleme, sudar Albona i Pereza

Kako je sesija odmicala, vozači su sve više ispitivali granice brze i tehnički zahtjevne staze, što je dovelo do nekoliko opasnih trenutaka. Sam Russell je trideset minuta nakon početka treninga imao sreće kada je u zavoju 13 agresivnom vožnjom zamalo izgubio kontrolu nad bolidom, ali ga je vještom reakcijom uspio zadržati na asfaltu.

Nije dugo trebalo čekati ni na prvu veću pogrešku. Mladi debitant Arvid Lindblad u Racing Bullsu izletio je u slavnom zavoju Spoon, proklizavši preko travnate površine. Na sreću, uspio je izbjeći udarac u zaštitnu ogradu i vratiti se u boks bez oštećenja.

Najdramatičniji trenutak dogodio se pred sam kraj treninga u šikani Casio Triangle. Alex Albon, koji je već ranije imao izlijetanje u zavoju Degner, bio je u brzom krugu kada je naletio na Sergija Pereza u Cadillacu. Došlo je do kontakta u kojem je deblji kraj izvukao Albon, oštetivši prednje krilo svog Williamsa.

Audi i Aston Martin u teškoj situaciji

"Ne znam je li me vidio", javio je Albon preko radija. Perez je bio jednako zbunjen: "O moj Bože, udario je u mene. Nisam imao pojma da je Williams pokraj nas." Kasnije se ispostavilo da Perezu u tom trenutku nije radio virtualni retrovizor, zbog čega nije bio svjestan Albonove pozicije. Incident je na stazu nanio krhotine, zbog čega je aktiviran virtualni sigurnosni automobil kako bi redari mogli sigurno očistiti stazu. Suci su najavili istragu incidenta nakon treninga.

Dok se na vrhu vodila borba za desetinke, na drugom kraju poretka odvijale su se potpuno drugačije drame. Momčad Audija stigla je u Japan usred internog kaosa nakon iznenadnog odlaska šefa momčadi Jonathana Wheatleyja, a problemi su se nastavili i na stazi. Gabriel Bortoleto ponovno se borio s mehaničkim poteškoćama, nastavljajući zabrinjavajući niz problema s pouzdanošću.

Još više brine forma Aston Martina. Momčad je pokazala alarmantno spor tempo, a Lance Stroll i rezervni vozač Jak Crawford, koji je mijenjao Fernanda Alonsa, završili su na posljednja dva mjesta, s ogromnim zaostatkom većim od 3,6 sekundi. S obzirom na probleme s pouzdanošću i performansama, postavlja se pitanje hoće li uopće biti konkurentni do kraja vikenda.

