Pogledajte najzanimljivije trenutke drugog treninga: McLaren slavi, Hamilton zabrinuo navijače

Nakon uzbuđenja u Kini, sezona Formule 1 nastavila se na kultnoj Suzuki. Akcija za hrvatske fanove Formule počela je u petak u ranim jutarnjim satima uoči Velike nagrade Japana.

Na drugom treningu Oscar Piastri je bio najbrži s vremenom od jedne minute 30,133 sekunde. Iza njega je bio 19-godišnji Talijan Kimi Antonelli, a zatim njegov kolega iz Mercedesa George Russell (+0,205). U centru pažnje našli su se i problemi Alexa Albona te zabrinjavajuća poruka Lewisa Hamiltona upućena Ferrarijevom timu.

Albon s ogromnim problemima

Trening je od samog početka bio ispunjen akcijom. Već u četvrtoj minuti zabilježena je opasna situacija u boksu kada je vozač Williamsa, Alex Albon, nesmotreno izašao iz garaže točno ispred Pierrea Gaslyja. Francuz je u posljednji trenutak morao naglo reagirati kako bi izbjegao sudar, što je bio samo početak problematične sesije za Williams.

Alex Albon se ubrzo ponovno našao u problemima. Samo nekoliko minuta kasnije, u devetoj minuti treninga, pri velikoj brzini u čuvenoj "Esses" sekciji naišao je na znatno sporiji bolid te je morao izvesti agresivan manevar kako bi izbjegao kontakt. Vrhunac njegovih nevolja dogodio se u 11. minuti kada je njegov Williams FW48 iznenada ostao bez snage i stao nasred staze, uzrokujući kratkotrajne žute zastave prije nego što je uspio ponovno pokrenuti bolid.

Problema nisu bili pošteđeni ni favoriti. Svjetski prvak Max Verstappen vratio se u boks već nakon osam minuta, žaleći se na snažno podupravljanje. Mehaničari Red Bulla hitno su reagirali promjenom prednjeg krila u nadi da će pronaći bolji balans za ostatak vikenda.

Hamiltonova poruka zabrinjava Ferrari

Dok su se drugi mučili, McLaren je demonstrirao silu. Oscar Piastri je u 25. minuti postavio impresivno vrijeme od 1:31.495, no to je bio samo početak. Kasnije je na mekim gumama postavio krug od 1:30.133, što se do kraja pokazalo nedostižnim za konkurenciju. Njegov timski kolega Lando Norris također je bio brz, iako je imao dramatičan trenutak u završnoj šikani. Nakon što je proveo prve 23 minute u garaži zbog sumnje na kvar hidraulike, u svom prvom brzom krugu umalo je izgubio kontrolu nad bolidom, ali je majstorskom reakcijom uspio izbjeći izlijetanje.

S druge strane, u Ferrarijevoj garaži vladala je potpuno drugačija atmosfera. Iako je završio trening na šestom mjestu, Lewis Hamilton je u posljednjoj minuti putem radija uputio poruku koja je zabrinula njegove navijače. "Jako sam spor jer nemam povjerenja u bolid", poručio je svom inženjeru, jasno dajući do znanja da se ne osjeća ugodno za napad na brze zavoje po kojima je Suzuka Circuit toliko poznat.

Zadovoljstvo je vladalo u momčadi Audija, za razliku od prvog treninga, gdje je Nico Hülkenberg držao visoko sedmo mjesto, pozicioniravši se kao "najbolji od ostatka" iza vodećih timova.

