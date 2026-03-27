FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VN JAPANA

Pogledajte najzanimljivije trenutke drugog treninga: McLaren slavi, Hamilton zabrinuo navijače

Pogledajte najzanimljivije trenutke drugog treninga: McLaren slavi, Hamilton zabrinuo navijače
×
Foto: DPPI/AFP/Profimedia

Najzanimljiviji trenuci drugog treninga Velike nagrade Japana

27.3.2026.
17:08
Sportski.net
DPPI/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Nakon uzbuđenja u Kini, sezona Formule 1 nastavila se na kultnoj Suzuki. Akcija za hrvatske fanove Formule počela je u petak u ranim jutarnjim satima uoči Velike nagrade Japana

Na drugom treningu Oscar Piastri je bio najbrži s vremenom od jedne minute 30,133 sekunde. Iza njega je bio 19-godišnji Talijan Kimi Antonelli, a zatim njegov kolega iz Mercedesa George Russell (+0,205). U centru pažnje našli su se i problemi Alexa Albona te zabrinjavajuća poruka Lewisa Hamiltona upućena Ferrarijevom timu.

Albon s ogromnim problemima

Trening je od samog početka bio ispunjen akcijom. Već u četvrtoj minuti zabilježena je opasna situacija u boksu kada je vozač Williamsa, Alex Albon, nesmotreno izašao iz garaže točno ispred Pierrea Gaslyja. Francuz je u posljednji trenutak morao naglo reagirati kako bi izbjegao sudar, što je bio samo početak problematične sesije za Williams.

Alex Albon se ubrzo ponovno našao u problemima. Samo nekoliko minuta kasnije, u devetoj minuti treninga, pri velikoj brzini u čuvenoj "Esses" sekciji naišao je na znatno sporiji bolid te je morao izvesti agresivan manevar kako bi izbjegao kontakt. Vrhunac njegovih nevolja dogodio se u 11. minuti kada je njegov Williams FW48 iznenada ostao bez snage i stao nasred staze, uzrokujući kratkotrajne žute zastave prije nego što je uspio ponovno pokrenuti bolid.

Problema nisu bili pošteđeni ni favoriti. Svjetski prvak Max Verstappen vratio se u boks već nakon osam minuta, žaleći se na snažno podupravljanje. Mehaničari Red Bulla hitno su reagirali promjenom prednjeg krila u nadi da će pronaći bolji balans za ostatak vikenda.

Hamiltonova poruka zabrinjava Ferrari

Dok su se drugi mučili, McLaren je demonstrirao silu. Oscar Piastri je u 25. minuti postavio impresivno vrijeme od 1:31.495, no to je bio samo početak. Kasnije je na mekim gumama postavio krug od 1:30.133, što se do kraja pokazalo nedostižnim za konkurenciju. Njegov timski kolega Lando Norris također je bio brz, iako je imao dramatičan trenutak u završnoj šikani. Nakon što je proveo prve 23 minute u garaži zbog sumnje na kvar hidraulike, u svom prvom brzom krugu umalo je izgubio kontrolu nad bolidom, ali je majstorskom reakcijom uspio izbjeći izlijetanje.

S druge strane, u Ferrarijevoj garaži vladala je potpuno drugačija atmosfera. Iako je završio trening na šestom mjestu, Lewis Hamilton je u posljednjoj minuti putem radija uputio poruku koja je zabrinula njegove navijače. "Jako sam spor jer nemam povjerenja u bolid", poručio je svom inženjeru, jasno dajući do znanja da se ne osjeća ugodno za napad na brze zavoje po kojima je Suzuka Circuit toliko poznat.

Zadovoljstvo je vladalo u momčadi Audija, za razliku od prvog treninga, gdje je Nico Hülkenberg držao visoko sedmo mjesto, pozicioniravši se kao "najbolji od ostatka" iza vodećih timova.

F1 VijestiVn JapanaSuzukaTreningHighlights
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike