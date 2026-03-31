Verstappen bi potezom koji najavljuje ušao u povijest i srušio još jedan rekord

Nizozemski vozač Max Verstappen već je dugo javno nezadovoljan promjenama u regulacijama u Formuli 1. To nezadovoljstvo ide toliko daleko da četverostruki prvak razmišlja o odlasku u mirovinu.

Vozač Red Bulla, 28, rekao je da "ne uživa u cijeloj toj formuli” nakon promjena u pravilima o motorima ove sezone. Upitan u intervjuu za BBC Sport znači li to da će se povući na kraju sezone, Nizozemac je rekao:

"To i govorim. Razmišljam o svemu unutar ovog paddocka. Privatno sam jako sretan. Također čekaš 24 utrke. Ovaj put ih je 22. Ali inače 24. I onda se jednostavno pitaš – isplati li se to? Ili više uživam biti kod kuće s obitelji? Viđati prijatelje više kad ne uživaš u svom sportu?”

Verstappen je osvojio četiri uzastopna naslova vozača od 2021. do 2024., a prošle je godine izgubio naslov za samo dva boda od Landa Norrisa. Međutim, imao je težak početak 2026., završivši šesti u Australiji i odustavši u prethodnoj utrci u Kini. U Japanu je pak završio osmi.

"Kao dijete, to je bilo ono što sam želio raditi i tada nisam imao pojma što ću postići i koliko novca možeš zaraditi. Kao dijete o tome nikad ne razmišljaš. I nije stvar u tome. Želim biti ovdje da se zabavljam, dobro provodim i uživam. Trenutno to baš i nije slučaj. Naravno da uživam u nekim aspektima. Uživam raditi sa svojim timom. To je kao druga obitelj. Ali kad sjednem u bolid, to nažalost nije najugodnije iskustvo. Trudim se. Svaki dan si govorim da pokušam uživati. Samo je jako teško,” rekao je Verstappen za BBC.

Verstappenovo nezadovoljstvo F1 fokusirano je na razinu upravljanja energijom koja je potrebna kod novih motora. Potrebno ih je puniti nekoliko puta po krugu, što dovodi do toga da vozači gube brzinu pri ulasku u zavoje na kraju dugih ravnina jer motor ostaje bez energije iz baterije i počinje se ponovno puniti. To također stvara oblik utrkivanja koji se pokazao privlačnim za navijače i mnoge u sportu, s čestim izmjenama pozicija, piše BBC.

Ali Verstappen ne voli način na koji se to događa zbog različitih razina napunjenosti baterije između vozača koji se bore. Govoreći o pokušajima da prestigne Pierrea Gaslyja iz Alpinea za sedmo mjesto, Verstappen je rekao:

"Možeš pretjecati ovdje, ali onda nemaš baterije za sljedeću ravninu. Pokušao sam jednom, samo da vidim, ali onda je Pierre naravno odmah prošao pored mene na glavnoj ravnini i mislim da je to u suštini bila priča dana. Možeš pretjecati, ali onda te ponovno prestignu. To je zapravo to.”

To nije zdravo

Verstappen je debitirao u F1 2015. kao 17-godišnjak i postao najmlađi vozač koji je pobijedio u utrci na Velikoj nagradi Španjolske 2016., sa 18 godina i sedam mjeseci.

Komentirajući dalje svoje misli o budućnosti, Verstappen je rekao: "Gledam na to ovako: čuješ od mnogih sportaša kad ih pitaš kako su postali uspješni – sve počinje s time da zapravo uživaš u onome što radiš prije nego što se možeš 100% posvetiti. Sada mislim da dajem 100% i još uvijek se trudim, ali način na koji se tjeram da dam 100% mislim da trenutno nije baš zdrav jer ne uživam u onome što radim. I sada ljudi mogu lako reći: ‘Pa da, osvojio si toliko prvenstava i utrka i sada se žališ jer bolid nije dobar.’ Možda se to tako može gledati, ali ja to vidim drugačije.”

Dodao je da bi jedna opcija bila utrkivanje u sportskim automobilima – već planira nastup na utrci 24 sata Nürburgringa ove godine.

"Ionako imam puno drugih projekata prema kojima gajim veliku strast. GT3 utrkivanje. Ne samo da vozim nego i tim. Stvarno je lijepo i zabavno to graditi. I stvarno to želim dodatno razvijati u nadolazećim godinama. Nije kao da, ako bih ovdje stao, ne bih radio ništa. Uvijek ću se zabavljati. I također ću uživati u mnogim drugim stvarima u životu. Ali pomalo je tužno, iskreno, da uopće razgovaramo o ovome. Takva je situacija. Ne morate me žaliti. Bit ću dobro.”

Ako se Verstappen zaista umirovi od Formule 1, srušio bi još jedan rekord. Bio bi to s 29 godina najraniji odlazak u mirovinu nekog prvaka ikada.

