Kaos u F2: Herta izgubio postolje u posljednjem krugu, sprint donio neočekivane preokrete

Kush Maini, vozač ART Grand Prixa, ostvario je svoju prvu pobjedu u sezoni Formule 2, dominantno kontrolirajući sprint utrku u Barceloni od početka do kraja. Indijski vozač ciljem je prošao s uvjerljivih 7,2 sekunde prednosti ispred Gabrielea Minìja, dok je treće mjesto zauzeo Nikola Tsolov.

Iako je Noel León startao s pole positiona zahvaljujući obrnutom poretku, njegova je prednost trajala tek nekoliko metara. Maini je s druge pozicije imao fantastičan start i pretekao Meksikanca prije prvog zavoja. Jednako impresivan bio je i Nikola Tsolov iz Campos Racinga, koji se s petog mjesta probio na treće, potvrdivši tako odličnu formu. Maini je nakon preuzimanja vodstva odmah postavio tempo koji ostatak poretka nije mogao pratiti, osiguravši si mirnu utrku na čelu, dok je León počeo gubiti pozicije.

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Dok je Maini bio nedodirljiv, iza njega se odvijala borba za postolje. Gabriele Minì, vodeći u prvenstvu, probijao se naprijed. Vozač MP Motorsporta prestigao je Coltona Hertu, a zatim i Noela Leóna kako bi osigurao drugo mjesto. Američki vozač Colton Herta bio je na pragu svog prvog postolja u F2, držeći treću poziciju sve do samog kraja. No, pod pritiskom Tsolova, Herta je napravio skupu pogrešku u posljednjem krugu i omogućio Bugarinu osvajanje postolja. Herta je na kraju završio kao peti. Utrku je obilježio i incident Martiniusa Stenshornea i Joshue Dürksena, zbog kojeg je Norvežanin kažnjen.

Pobjeda Kusha Mainija donosi važne bodove za ART Grand Prix, no u poretku vozača situacija na vrhu ostaje napeta. Gabriele Minì je drugim mjestom povećao svoju prednost ispred Nikole Tsolova, koji je trećim mjestom minimizirao štetu. Utrka je još jednom pokazala koliko su male razlike u Formuli 2 i kako jedna pogreška može sve promijeniti. Svi pogledi sada su usmjereni na glavnu utrku u nedjelju, za koju je pole position osigurao Rafael Camara u iznimno tijesnim kvalifikacijama.