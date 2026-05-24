Pogledajte najzanimljivije trenutke kvalifikacija za VN Kanade

George Russell zaokružio je savršenu subotu na Velikoj nagradi Kanade, osiguravši pole position za nedjeljnu utrku nakon što je ranije slavio u sprintu.

U napetoj završnici, vozač Mercedesa postavio je vrijeme 1:12.578, nadmašivši mladog timskog kolegu Kimija Antonellija za samo 68 tisućinki sekunde. Time je Mercedes osigurao prvi startni red i demonstrirao snagu na zahtjevnoj stazi Gilles Villeneuve.

Drama do posljednjih sekundi u borbi za pole position

Posljednja kvalifikacijska runda ponudila je istinski triler u Montrealu. Nakon pogreške u prvom brzom krugu, George Russell našao se na desetom mjestu s malo vremena za popravak. Pritisak je bio golem, no Britanac je pokazao iznimnu smirenost. Dok su svi pogledi bili uprti u Antonellija, koji je svojim krugom privremeno zasjeo na vrh, Russell je u posljednjem pokušaju odvozio gotovo savršen krug. Nadoknadio je zaostatak i nadmašio timskog kolegu za identičnu razliku od 0,068 sekundi s kojom ga je pobijedio i u sprint kvalifikacijama. Iza dominantnog Mercedesovog dvojca, drugi startni red zauzeli su vozači McLarena. Lando Norris potvrdio je sjajnu formu trećim mjestom, a Oscar Piastri bio je četvrti. Treći red podijelit će Lewis Hamilton u Ferrariju kao peti te aktualni svjetski prvak Max Verstappen, koji u svom Red Bullu nije mogao bolje od šestog mjesta. Njegov timski kolega, Isack Hadjar, koji je briljirao u Q2, startat će sedmi, dok je Charles Leclerc u drugom Ferrariju bio tek osmi. Prvih deset zaključili su sjajni debitanti Arvid Lindblad u Racing Bullsu i Franco Colapinto za Alpine, čiji je ulazak u Q3 bio jedno od najvećih iznenađenja dana.

Hadjar iznenadio, veterani posustali u Q2

Druga kvalifikacijska sesija donijela je neočekivanog heroja. Mladi Francuz Isack Hadjar u Red Bullu postavio je najbrže vrijeme, zasjenivši iskusnije vozače. Njegovo vrijeme bilo je za 66 tisućinki bolje od Hamiltonovog, dok je Norris zaostajao samo sedam stotinki. Prvih pet vozača bilo je unutar samo jedne desetinke sekunde. Dok su mladi lavovi poput Hadjara, Lindblada i Colapinta briljirali, neki od iskusnijih vozača našli su se u problemima. Najveće žrtve Q2 bili su vozači Audija, Nico Hulkenberg i Gabriel Bortoleto, koji će startati kao jedanaesti i trinaesti. Između njih smjestio se Liam Lawson u Racing Bullsu. Pierre Gasly u Alpineu te Carlos Sainz, sada u bojama Williamsa, također su završili svoj nastup, kao i Oliver Bearman u Haasu, koji je bio najsporiji u ovoj fazi. Za Colapinta je prolazak u Q3 bio još jedan dokaz talenta, budući da je ponovno nadmašio iskusnijeg timskog kolegu Gaslyja.

Katastrofa za Aston Martin i Cadillac

Prvi dio kvalifikacija, prema novim pravilima za 2026. godinu koja eliminiraju šest umjesto pet vozača, donio je prava razočaranja za neke od etabliranih timova. Najveći gubitnici bili su Aston Martin i novi američki tim Cadillac, čija su oba bolida ispala već u prvoj rundi. Fernando Alonso, koji je dan ranije uspio ući u SQ2, ovoga puta nije mogao bolje od 19. mjesta. Njegov timski kolega Lance Stroll, na domaćoj stazi, doživio je posebno težak dan. Njegov nastup obilježilo je dramatično proklizavanje koje ga je na kraju ostavilo na poražavajućem 21. mjestu. Situacija nije bila ništa bolja ni za Cadillac. Sergio Perez i Valtteri Bottas mučili su se s nedostatkom brzine u jednom krugu te će nedjeljnu utrku započeti s 20. odnosno 22. pozicije. Ova dva tima tako će podijeliti posljednja dva startna reda. Osim njih, u Q1 su ispali i Esteban Ocon u Haasu te Alex Albon u Williamsu, potvrđujući tako probleme svojih momčadi. Prvi dio kvalifikacija obilježilo je i nekoliko incidenata. Suci su zabilježili potencijalno ometanje između Lewisa Hamiltona i Pierrea Gaslyja, no odlučili su da nema potrebe za daljnjom istragom. Gasly je, s druge strane, prijavio oštećenje poda na svom bolidu nakon bizarnog sudara sa sviscem.

Očekivanja pred utrku

Mercedesov prvi startni red daje im stratešku prednost za nedjeljnu utrku, posebice s obzirom na mogućnost kiše koja se često pojavljuje u Montrealu. Njihova odluka da koriste konfiguraciju s više aerodinamičkog potiska, donesena u iščekivanju takvih uvjeta, mogla bi se pokazati ključnom. Ipak, McLaren je pokazao da ima iznimnu brzinu za borbu, dok će Ferrari i Red Bull morati riskirati i pronaći način da se probiju kroz poredak s trećeg reda. S obzirom na minimalne razlike, mlade nade željne dokazivanja i nepredvidivost staze Gilles Villeneuve, gledatelje zasigurno očekuje uzbudljiva Velika nagrada Kanade.

