Trojica zatvorenika ubili ubojicu djeteta u ćeliji pa ga 'uredno ušuškali u krevet'

Trojica zatvorenika proglašeni su krivima za ubojstvo trećeg, osuđenog za ubojstvo djeteta, u njegovoj ćeliji, odlučila je porota na Krunskom sudu u engleskom Leedsu u četvrtak. Kyle Bevan je u studenom izboden 25 puta tijekom napada koji su počinili osuđeni ubojice Mark Fellows, Lee Newell i David Taylor u visoko osiguranom zatvoru HMP Wakefield u Zapadnom Yorkshireu.

Tridesettrogodišnjak je služio doživotnu kaznu za ubojstvo dvogodišnje kćeri svoje partnerice iz 2020.

Nadzorne kamere snimile su trojicu optuženika kako prate Bevana u njegovu ćeliju početkom studenog i izlaze za manje od pet minuta "zadovoljni nakon obavljenog posla", naveli su tužitelji.

Nakon napada su ga "uredno ušuškali u krevet", također je otkriveno, prenosi Sky news. Tijelo je otkriveno tek idućeg jutra kada je drugi zatvorenik dojavio zatvorskom osoblju da "nešto nije u redu s Bevanom".

Raniji napadi u zatvoru

Ispostavilo se da je iskrvario do smrti nakon 25 uboda najmanje dvama oružjima. Izboden je s obje strane vrata i više puta po prednjem dijelu tijela, navela je sutkinja McGowan.

Vjeruje se da ga je netko od trojice držao, a netko blokirao vrata ćelije.

Taylor se hvalio sposobnošću izrade improviziranog oružja, a nakon Beavanove smrti neka od njih pronađena su u boci čilija u njegovoj ćeliji. Nisu se mogla povezati sa smrtonosnim napadom.

Trojica napadača gajili su netrpeljivost prema zatvorenicima koji su počinili kaznena djela na štetu djece. Tužitelj Jason Pitter KC rekao je da postoji "jeziva sličnost" između Bevanove smrti i prethodnog ubojstva koje je počinio Newell. Zadavio je zatvorenika koji je ubio dijete, prije nego što ga je ostavio u krevetu.

Tijekom suđenja otkriveno je da je u zatvoru bilo dosta napetosti u vrijeme njegove smrti, kao i da su se u tjednima prije dogodila još dva ozbiljna napada u kojima su mete bili pedofil i pjevač Lostprophetsa Ian Watkins te drugi zatvorenik osuđen za ubojstvo 16-godišnjakinje.

Tijekom suđenja, spomenuto je da ranjivi zatvorenici u ovom zatvoru nisu bili odvojeni od ostalih.