FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IZBODEN 25 PUTA /

Trojica zatvorenika ubili ubojicu djeteta u ćeliji pa ga 'uredno ušuškali u krevet'

Trojica zatvorenika ubili ubojicu djeteta u ćeliji pa ga 'uredno ušuškali u krevet'
×
Foto: Shutterstock/ilustracija, Profimedia

Tijelo je otkriveno tek idućeg jutra kada je drugi zatvorenik dojavio zatvorskom osoblju

19.6.2026.
7:07
Dunja Stanković
Shutterstock/ilustracija, Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Trojica zatvorenika proglašeni su krivima za ubojstvo trećeg, osuđenog za ubojstvo djeteta, u njegovoj ćeliji, odlučila je porota na Krunskom sudu u engleskom Leedsu u četvrtak. Kyle Bevan je u studenom izboden 25 puta tijekom napada koji su počinili osuđeni ubojice Mark Fellows, Lee Newell i David Taylor u visoko osiguranom zatvoru HMP Wakefield u Zapadnom Yorkshireu.

Tridesettrogodišnjak je služio doživotnu kaznu za ubojstvo dvogodišnje kćeri svoje partnerice iz 2020. 

Nadzorne kamere snimile su trojicu optuženika kako prate Bevana u njegovu ćeliju početkom studenog i izlaze za manje od pet minuta "zadovoljni nakon obavljenog posla", naveli su tužitelji. 

Nakon napada su ga "uredno ušuškali u krevet", također je otkriveno, prenosi Sky news. Tijelo je otkriveno tek idućeg jutra kada je drugi zatvorenik dojavio zatvorskom osoblju da "nešto nije u redu s Bevanom".

Raniji napadi u zatvoru

Ispostavilo se da je iskrvario do smrti nakon 25 uboda najmanje dvama oružjima. Izboden je s obje strane vrata i više puta po prednjem dijelu tijela, navela je sutkinja McGowan. 

Vjeruje se da ga je netko od trojice držao, a netko blokirao vrata ćelije.  

Taylor se hvalio sposobnošću izrade improviziranog oružja, a nakon Beavanove smrti neka od njih pronađena su u boci čilija u njegovoj ćeliji. Nisu se mogla povezati sa smrtonosnim napadom. 

Trojica napadača gajili su netrpeljivost prema zatvorenicima koji su počinili kaznena djela na štetu djece. Tužitelj Jason Pitter KC rekao je da postoji "jeziva sličnost" između Bevanove smrti i prethodnog ubojstva koje je počinio Newell. Zadavio je zatvorenika koji je ubio dijete, prije nego što ga je ostavio u krevetu.

Tijekom suđenja otkriveno je da je u zatvoru bilo dosta napetosti u vrijeme njegove smrti, kao i da su se u tjednima prije dogodila još dva ozbiljna napada u kojima su mete bili pedofil i pjevač Lostprophetsa Ian Watkins te drugi zatvorenik osuđen za ubojstvo 16-godišnjakinje.

Tijekom suđenja, spomenuto je da ranjivi zatvorenici u ovom zatvoru nisu bili odvojeni od ostalih. 

ZatvorVelika BritanijaUbojstvoUbojiceCrna Kronika
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike