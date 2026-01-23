FREEMAIL
Prve reakcije /

Ferrari predstavio SF-26 u Maranellu: Hamilton odradio prve krugove s novim bolidom

Foto: Davide Gennari/lapresse/profimedia

Prijenos otkrivanja bolida pratite putem portala Net.hr

23.1.2026.
11:30
Sportski.net
Davide Gennari/lapresse/profimedia
Tehnički direktor Loic Serra istaknuo je da je razvoj novog Ferrarijevog bolida SF-26 zahtijevao prilagodbu potpuno novim tehničkim pravilima. Posebno su se posvetili konceptualnoj fazi kako bi bolid u potpunosti odgovarao novim regulacijama, a istovremeno osigurao dovoljno fleksibilnosti za razvoj tijekom sezone. Ključni elementi bili su učinkovitost i integracija rješenja poput aktivne aerodinamike.

'SF-26 rezultat je zajedničkog rada cijelog tima, a tim s nestrpljenjem iščekuje početak sezone,' navodi Serra, kako prenosi Gazzeta

Foto: Federico Basile/zuma Press/profimedia

Lewis Hamilton podijelio je svoje prve dojmove nakon predstavljanja novog Ferrarijevog bolida, SF-26, koji označava početak nove ere u Formuli 1. Vozač ističe da je 2026. godina „ogromni izazov za sve“ u timu, jer donosi najznačajniju promjenu tehničkih pravila u njegovoj karijeri.

„Raditi od samog početka na razvoju tako drugačijeg bolida uz tim inženjera i definirati zajednički smjer bilo je posebno uzbudljivo“, rekao je Hamilton kako prenosi Gazzetta dello Sport. Vozač ističe da će u nadolazećoj sezoni njegova uloga biti ključna u upravljanju energijom, novim sustavima i razumijevanju bolida.

Hamilton je također naglasio važnost timskog rada i podrške navijača: „Ovo je izazov koji ćemo zajedno rješavati kao tim, a podrška navijača znači nam nevjerojatno mnogo.“

Sezona 2026. obećava velike promjene na stazi, a Ferrari i Hamilton spremni su za tehnički izazov i nove prilike da vrate Scuderiju na vrh.

Foto: Alessio De Marco/ipa Sport/ipa-agency.net/pa Images/profimedia

Ferrari je obajvio prvi video izlaska bolida iz garaže.

 

Mnogi simpatizeri smatraju kako je novi bolid napravljen na uzoru na SF-16H,koji je također imao bijeli vrh i crvenu sredinu, mnogi se šale kako nastavlju trend 2026. je nova 2016., a ako je suditi po trendu Ferrari te sezone nije imao niti jednu pobjedu...

Foto: Profimedia/ Profimedia

Lewis Hamilton je prvi izašao na stazu, trenutno vozi svoj prvi krug u novom bolidu.

Foto: Davide Gennari/lapresse/profimedia

Mnogi simpatizeri okružili su kultnu stazu da iz prve ruke vide bolid na djelu, dok su mnoge pristaše odlučile na društvene mreže kako bi prokomentirali novi bolid. 

Foto: /ipa/sipa Press/profimedia

U Marinellu se čeka da bolid izađe na stazu, svi sa nestrpljenjem promatraju...

Foto: Alessio De Marco | Avens-images.com, Avens-images.com/alamy/profimedia

Ferrari je izbacio dugo očekivani SF-26, ovako izgleda novi bolid u kojemu će Leclerc i Hamilton pokušati vratiti staru slavu. Ferrari je danas službeno predstavio svoj novi bolid za sezonu 2026., SF-26, u kratkom videu pred prvim probnim krugom na testnoj stazi u Fioranu. Legendarna talijanska momčad održala je tradiciju lansiranja bolida na isti dan kada ga testira, a Charles Leclerc i Lewis Hamilton bili su spremni za prve krugove nove “Crvene strijele”.

 

Novu sezonu Formule 1. gledajte putem RTL-a i platofrme VOYO

NAJAVA

Ferrari, najpoznatija momčad Formule 1, danas u Marinellu otkriva svoj novi bolid SF-26 za sezonu 2026., a vjernim navijačima pruža dugo očekivani pogled na stroja koji bi trebao donijeti povratak na vrh nakon teške prošle sezone.

Nakon skromnog nastupa u 2025., kada su Charles Leclerc i Lewis Hamilton zauzeli peto i šesto mjesto u poretku vozača, a momčad je završila četvrta u konstruktorskom poretku, Ferrari je pred velikim izazovom. Novi tehnički propisi, koji uključuju izmijenjeni šasiju i motor, pružaju idealnu priliku da Scuderia ponovno pokaže snagu.

Premda će bolid i dalje voziti Leclerc i Hamilton, a Fred Vasseur ostaje timski šef, već su najavljene promjene u timu, Riccardo Adami, Hamiltonov inženjer za utrke, preuzima nadzor nad testiranjem bolida unutar programa mladih vozača Ferrarija.

Testiranja SF-26 počinju odmah nakon predstavljanja na stazi Fiorano, a fanovi diljem svijeta moći će uživo pratiti svaki trenutak otkrivanja. Iako boja bolida i dalje ostaje prepoznatljiva crvena, očekivanja su ogromna – Ferrari je, s 31 osvojenim naslovom, najtrofejnija momčad u povijesti Formule 1, što svaki put stvara dodatni pritisak.

Vasseur je prošle godine, usred kritika talijanske medijske scene, pokazao hladnu glavu i podržao svoje vozače, uključujući i Hamiltona koji je imao nekoliko slabijih kvalifikacijskih nastupa. Njegov smireni pristup i iskustvo iz Saubera pokazuju da Ferrari može balansirati između visoke očekivanja i stvarne izvedbe na stazi.

S novim bolidom, potvrđenim vozačkim parom i iskusnim menadžmentom, Ferrari sada ima priliku ponovno zavladati stazama Formule 1 – a oči svih fanova bit će uprte u Maranello i SF-26.

POGLEDAJTE VIDEO: Novi bolidi za novu sezonu: Formula 1 od ožujka samo na RTL-u!

