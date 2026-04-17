Evo kad i gdje možete gledati sve epizode hit dokumentarca o Maxu Verstappenu

Na platformi Voyo upravo se emitira dokumentarna serija o Max Verstappenu. Prva epizoda je objavljena na Voyo pod naslovom 10 godina Max Verstappena.

Nakon toga, sedam dana kasnije, dakle u petak 3. travnja, objavljena je druga epizoda dokumentarne serije o Max Verstappenu pod naslovom: Max Verstappen - Slobodni lav.

Treća epizoda dokumentarne serije o Maxu Verstappenu objavljena je u petak 10. travnja i zove se: Max Verstappen - Izvan utabanih staza.

Četvrta epizoda objavljena je 17. travnja pod naslovom: Max Verstappen - Anatomija prvaka.

Dok se gume na stazama Formule 1 hlade između utrka, navijači najbržeg sporta na svijetu dobili su jedinstvenu priliku zaviriti iza vizira jednog od najdominantnijih vozača današnjice. Nizozemski as Max Verstappen, čije se ime gotovo uvijek veže uz rekorde, pobjede i beskompromisnu vožnju, u travnju se publici predstavlja u potpuno novom svjetlu. Kroz ekskluzivnu kolekciju dokumentarnih serijala na platformi Voyo, otkriva se slojevita priča o čovjeku koji stoji iza trostruke titule svjetskog prvaka - priča o odricanju, obiteljskoj žrtvi, ali i o strastima koje ga pokreću daleko od buke paddocka.

Ovi dokumentarci nude intiman i autentičan pristup. Ovdje nema dramatizacije radi efekta. Umjesto toga, gledatelji dobivaju sirov i nefiltriran uvid u svijet Maxa Verstappena, često sniman u opuštenoj atmosferi od strane redatelja koji su s njim proveli stotine sati. Rezultat je sveobuhvatna arhiva karijere, ali i portret osobe čija je mentalna snaga iskovana pod golemim pritiskom još od najranijih dana.

Travanjski maraton za fanove: Kompletan vodič kroz Verstappenove serijale

Tijekom cijelog travnja, platforma Voyo postala je nezaobilazno odredište za sve ljubitelje Formule 1. Svakog petka u mjesecu premijerno se predstavlja novi serijal koji se bavi različitim aspektima Verstappenova života i karijere, stvarajući tako najdetaljniji mozaik njegove osobnosti do sada.

Kolekcija je započela serijalom "10 godina Maxa Verstappena", koji prati njegov nevjerojatan put od tinejdžerskog čuda od djeteta, debitanta koji je srušio sve dobne rekorde, do statusa jednog od najvećih vozača u povijesti sporta. Serijal se osvrće na ključne trenutke, prve pobjede, velika rivalstva i rekordne sezone koje su obilježile njegovo prvo desetljeće u Formuli 1.

Dio serijala, "Max Verstappen: "Slobodni lav", bavi se možda i najvažnijom sezonom njegove karijere - 2021. godinom. Gledatelji imaju priliku ponovno proživjeti jednu od najdramatičnijih borbi za naslov prvaka u povijesti Formule 1, uz dosad neviđene snimke iz pozadine i razgovore s najbližim suradnicima koji otkrivaju kako se nosio s pritiskom u trenucima koji su definirali njegov put do prve titule.

Nakon toga, gledateljima je postao dostupan serijal "Max Verstappen: Anatomija prvaka". Ovaj dio duboko zaranja u temelje njegovog uspjeha, istražujući djetinjstvo pod strogim nadzorom oca i bivšeg vozača Formule 1, Josa Verstappena. Kroz intimne intervjue s članovima obitelji, uključujući majku Sophie Kumpen i djevojku Kelly Piquet, otkriva se golema žrtva koju je cijela obitelj podnijela te beskompromisan odgoj koji je oblikovao njegov pobjednički mentalitet i nevjerojatnu disciplinu. Upravo ovdje leže odgovori na pitanje zašto je Verstappen danas mentalno gotovo neslomljiv.

Izvan utabanih staza: Poduzetnik, mentor i strastveni gamer

Posebnu pažnju u kolekciji zauzima serijal pod nazivom "Max Verstappen: Izvan utabanih staza". Upravo ovaj dokumentarac publici nudi najširi pogled na Verstappenove interese koji sežu daleko izvan granica Formule 1, prikazujući ga u ulogama koje su javnosti manje poznate.

Jedan od ključnih narativa prati njegov ulazak u svijet vlasništva nad trkaćim timom. Kroz Verstappen.com Racing, on nije samo ime na papiru, već aktivni sudionik koji svoju strast i znanje prenosi na novu generaciju vozača. U središtu je njegov mentorski odnos s Thierryjem Vermeulenom, mladim talentom koji se natječe u DTM seriji i sinom njegovog dugogodišnjeg menadžera Raymonda Vermeulena. Serijal prati kako Max balansira pripreme za Veliku nagradu Monaka s ulogom mentora, test vozača i savjetnika svom prijatelju. Njihov odnos stavljen je na kušnju gdje se profesionalne ambicije isprepliću s prijateljstvom, otkrivajući Verstappenovu želju da ostavi trag u motorsportu i nakon što jednog dana parkira svoj bolid.

Osim toga, dokumentarac istražuje i njegovu ogromnu strast prema virtualnim utrkama. Kao jedan od ključnih članova vodećeg svjetskog sim-racing tima, Team Redline, Verstappen provodi sate i sate usavršavajući svoje vještine u virtualnom svijetu. Gledatelji dobivaju uvid u to kako mu sim-racing pomaže da ostane oštar, testira različite postavke i jednostavno zadovolji svoju nezasitnu glad za natjecanjem, čak i kada nije na stvarnoj stazi. Serijal prikazuje i Verstappenovu poslovnu stranu, otkrivajući kako pod vodstvom svog menadžera gradi brend i poslovno carstvo čija ambicija nadilazi sportske uspjehe.

Kroz ovu opsežnu kolekciju, koja sada broji više od deset različitih naslova, stvorena je slika sportaša koji je mnogo kompleksniji od onoga što vidimo nedjeljom poslijepodne. Ovi dokumentarci ne slave samo trofeje i pobjede; oni istražuju cijenu uspjeha, ljudske odnose, obiteljsku dinamiku i viziju koja oblikuje nasljeđe jednog od najvećih vozača svoje generacije. Za svakog tko želi razumjeti što je potrebno da se dođe na vrh i, što je još teže, da se na njemu ostane, Verstappenovi serijali na Voyu nude iskren i dubok odgovor.

POGLEDAJTE VIDEO: Uspjeh Maxa Verstappena teško je ponoviti: Evo što je napravio u Japanu