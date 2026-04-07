Bivši vozač Red Bulla otkriva tamnu stranu Formule 1: 'Postoje dani koji jednostavno bole'

Bivši vozač Formule 1, Daniel Ricciardo, otvoreno je govorio o usponima i padovima u karijeri, ističući da uspjesi dolaze uz značajne žrtve i trenutke frustracije.

Australac je nakon 14 sezona i više od 250 nastupa, tijekom kojih je osvojio osam grand prix pobjeda i 32 puta stajao na postolju, završio F1 karijeru nakon Singapurskog Grand Prixa 2024., kada ga je Racing Bulls pustio iz ugovora.

“Uvijek sam pomalo oprezan kada govorim o razočaranjima i teškim danima, jer ljudi uglavnom vide samo dobre trenutke,” rekao je Ricciardo u razgovoru s Fordovim CEO-om Jimom Farleyjem. “Ali što ide gore, mora ići dolje. Postoje dani koji jednostavno bole, dani frustracija i situacije koje ne možete kontrolirati.”

Ricciardo je priznao da, iako je imao privilegiju pobjeđivati, uspjesi u Formuli 1 dolaze rijetko. “Bio sam među sretnicima jer sam osvojio osam utrka, ali od više od 250 startova… postotak uspjeha je prilično nizak. Najbolji dani su rijetki, ali upravo to čini pobjede još slađima.”

Ipak, bivši vozač Red Bulla istaknuo je i osjećaj moći koji dolazi s pobjedom na grand prixu. “Neću lagati, osjećaj je moćan. To je kao supermoć za taj trenutak. Tog dana ste najbolji na svijetu u onome što radite i to vas ispunjava ponosom, snagom… ali istovremeno i prizemljuje.”

