Câmara najbrži u dramatičnim kvalifikacijama, Minì sretno do pole pozicije za sprint

Vikend Velike Nagrade Velike Britanije u Formuli 2 donio je pregršt uzbuđenja već prvog dana na stazi Silverstone. U iznimno gustim kvalifikacijama odlučen je startni poredak za nedjeljnu glavnu utrku, dok je pravilo obrnutog grida donijelo neočekivani rasplet za subotnji sprint.

Tijesna bitka za vrh

Nakon što je Alex Dunne iz Rodin Motorsporta postavio najbrže vrijeme na slobodnom treningu, u kvalifikacijama je borba bila još neizvjesnija. Ipak, brazilski vozač Rafael Câmara iz momčadi Invicta Racing osigurao je svoj treći pole position sezone, odvozivši briljantan krug za 1:39.690. Time je za samo dvije desetinke sekunde nadmašio Dunnea, koji se morao zadovoljiti drugim mjestom. Drama se odvijala tik iza njih, gdje je Kush Maini (ART) bio sporiji od Dunnea za nevjerojatnu jednu tisućinku sekunde. Četvrto mjesto zauzeo je Roman Bilinski, a top pet zaokružio je Nikola Tsolov. Konkurentnost natjecanja najbolje ilustrira podatak da je čak jedanaest najboljih vozača bilo unutar jedne sekunde, što obećava neizvjesne utrke.

Obrnuti poredak i istraga bez kazne

Prema pravilima Formule 2, prvih deset vozača iz kvalifikacija starta u sprint utrci obrnutim redoslijedom. Ta je odredba najviše išla na ruku vodećem u ukupnom poretku, Gabrieleu Minìju. Vozač MP Motorsporta kvalifikacije je završio kao deseti, što mu je automatski donijelo pole position za subotnju sprint utrku, pružajući mu zlatnu priliku za osvajanje važnih bodova. Pored njega iz prvog reda startao je Ritomo Miyata. Minìjev put do prve startne pozicije bio je dodatno zakompliciran istragom sudaca zbog potencijalno nesigurnog puštanja iz boksa tijekom kvalifikacija. Ipak, nakon pregleda dokaza, suci su odlučili ne izreći kaznu, čime je njegov deseti rezultat, a time i sprint pole, potvrđen.

Subotnja sprint utrka tako je ponudila potpuno drugačiju startnu sliku od one koja nas čeka u nedjelju. Dok je Minì imao priliku povećati svoju prednost u poretku prvenstva, Câmara strpljivo čeka glavnu utrku kako bi s najbolje startne pozicije napao pobjedu na jednom od najprestižnijih vikenda u kalendaru.