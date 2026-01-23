Alpine otkrio svoj novi bolid na posebnoj lokaciji: Mogu li konkurirati jače nego lani?

Dok je Ferrari privlačio pozornost u Maranellu, Formula 1 je istoga dana dobila još jedno važno poglavlje uoči nove tehničke ere. Renaultova momčad Alpine predstavila je svoj bolid za sezonu 2026., A526, i to na nesvakidašnjoj lokaciji, na kruzeru MSC World Europa, usidrenom u luci Barcelone.

Predstavljanje na moru simbolično je označilo novi smjer za momčad iz Enstonea, koja se nakon razočaravajuće prošle sezone nada povratku prema vrhu poretka konstruktora. Alpine je 2025. završio na posljednjem, desetom mjestu, svjesno žrtvujući rezultate kako bi se što ranije posvetio razvoju bolida za novu generaciju pravila.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Alpine unveil the A526, their 2026 F1 car 🤩🙌<a href="https://twitter.com/hashtag/F1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#F1</a> <a href="https://t.co/fCpElEqlVP">pic.twitter.com/fCpElEqlVP</a></p>— Formula 1 (@F1) <a href="https://twitter.com/F1/status/2014667331000049862?ref_src=twsrc%5Etfw">January 23, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Vizualno, A526 ne donosi radikalan zaokret, prepoznatljiva Alpineova plava boja i dalje dominira, uz snažne ružičaste naglaske naslovnog sponzora BWT-a. No ispod karoserije krije se potpuno nova filozofija. Bolid je kraći i uži nego prethodnici, a povratak aktivne aerodinamike, s pomičnim prednjim i stražnjim krilima, donosi izazove s kakvima se većina vozača na gridu dosad nije susrela.

Posebnu pozornost izaziva i nova tehnička suradnja, Alpine od ove sezone koristi Mercedes-AMG pogonske jedinice. Povećani udio električne snage, održiva goriva i novi sustavi poput „overtake“ i „boost“ modova trebali bi donijeti zanimljivije utrkivanje, ali i dodatnu odgovornost vozačima u upravljanju energijom tijekom utrke.

Vozačka postava ostaje nepromijenjena. Pierre Gasly ulazi u sezonu s jasnom ambicijom da konačno dobije konkurentan paket, dok će mu društvo praviti Argentinac Franco Colapinto, kojemu će 2026. biti prva puna sezona u Formuli 1. Mladi Colapinto jedan je od projekata u koje Alpine polaže velike nade u novoj eri.

