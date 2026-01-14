Što nam sprema FNC? Javno obraćanje uoči povijesnog eventa

Svega nešto više od tri tjedna nas dijeli od najvećeg FNC eventa do sada! Nevjerojatna SAP Arena u Münchenu označit će 7. veljače prekretnicu u FNC povijesti i proboj organizacije na zapadno europsko tržište.

U hotelu Hilton u ZagrebuFNC će održati press konferenciju uoči tog eventa. Kao poseban gost najavljuje se Ivica Teror Trušček koji će se u Münchenu boriti protiv Dominica Schobera. FNC nas uvijek oduševi novim vijestima, a to očekujemo i na ovoj konferenciji. Na licu mjesta je i novinar Net.hr-a Vehmir Džakmić.

Sve o FNC-u čitajte na portalu Net.hr.

Presica počinje u 14 sati, a sve pratite na portalu Net.hr.