Što nam sprema FNC? Javno obraćanje uoči povijesnog eventa

Što nam sprema FNC? Javno obraćanje uoči povijesnog eventa
Foto: Igor Soban/pixsell

Press konferenciju FNC-a pratite UŽIVO na portalu Net.hr

14.1.2026.
11:01
Sportski.net
Igor Soban/pixsell
Svega nešto više od tri tjedna nas dijeli od najvećeg FNC eventa do sada! Nevjerojatna SAP Arena u Münchenu označit će 7. veljače prekretnicu u FNC povijesti i proboj organizacije na zapadno europsko tržište.

U hotelu Hilton u ZagrebuFNC će održati press konferenciju uoči tog eventa. Kao poseban gost najavljuje se Ivica Teror Trušček koji će se u Münchenu boriti protiv Dominica Schobera. FNC nas uvijek oduševi novim vijestima, a to očekujemo i na ovoj konferenciji. Na licu mjesta je i novinar Net.hr-a Vehmir Džakmić.

Sve o FNC-u čitajte na portalu Net.hr. 

Presica počinje u 14 sati, a sve pratite na portalu Net.hr.

