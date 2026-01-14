Ella Dvornik izgledala prije deset godina: Potpuno je promijenila lice i imala drugačiji stil

Jedna od najistaknutijih i najautentičnijih domaćih influencerica, Ella Dvornik (35), ponovno je privukla pozornost javnosti svojom najnovijom objavom na društvenim mrežama. U svijetu gdje se trendovi mijenjaju brzinom svjetlosti, Ella je svoje vjerne pratitelje odlučila povesti na kratko putovanje kroz vrijeme, točnije u 2016. godinu. Njezina najnovija galerija fotografija nije samo modni podsjetnik, već i dokaz njezine dosljednosti u izražavanju vlastitog identiteta, bez obzira na vanjske utjecaje i prolazne modne diktate.

Povratak u prošlost

U svojoj najnovijoj objavi, Ella je podijelila niz nostalgičnih fotografija uz opis koji savršeno sažima njezin stav prema modi i životu: "2016.. Trend (verzija: nisam pratila tuđe trendove)." Ovim riječima jasno je dala do znanja da je, čak i prije deset godina, njezin modni izričaj bio rezultat osobne kreativnosti, a ne slijepog praćenja onoga što su nosili drugi. Fotografije prikazuju Ellu u njezinom prepoznatljivom, odvažnom izdanju. Pratitelji su s oduševljenjem komentirali njezine modne odabire, posebno ističući upečatljivu obuću i kapute koji su, čini se, ostavili snažan dojam.

Osim odjeće, veliku pažnju privukli su i detalji na licu koji su nekoć bili njezin zaštitni znak. Mnogi su se s nostalgijom prisjetili njezinih "angel bites" pirsinga, pitajući je zašto ih je uklonila. Ovi detalji podsjetili su publiku na Ellinu buntovnu fazu koja je, unatoč promjenama, ostala utkana u njezin karakter. Jedan od najčešćih komplimenata odnosio se na njezin mladolik izgled, pri čemu su mnogi u nevjerici komentirali kako je moguće da izgleda gotovo identično kao i prije deset godina.

Iskreno o zahvatima

Podsjetimo, Ella je tijekom godina javno progovarala o raznim estetskim zahvatima. Godine 2019. podvrgnula se operaciji nosa iz estetskih razloga, a godinu dana kasnije je koristila botoks i filere za usne. Nakon toga, podvrgnula se i zahvatu povećanja grudi te coolsculptingu, odnosno zamrzavanju sala. Iako je tada imala 33 godine, odlučila je preventivno ići i na tzv. 'vampirski face lifting', tretman vlastitom krvnom plazmom, kako bi pomladila lice. Ella je pritom istaknula da je botoks bezbolan, dok su fileri izazvali jači neugodan osjećaj.

Životni izazovi iza društvenih mreža

Iako ova objava odiše bezbrižnošću i modnom igrom, kontekst u kojem se ona pojavljuje daje joj dodatnu težinu. Početkom 2026. godine, Ella je pokazala iznimnu hrabrost progovorivši o svojoj borbi za mentalno zdravlje. Nedavno je otkrila da je dvije godine pohađala psihoterapiju prije nego što se konzultirala s psihijatrom, a potaknuta porukama pratitelja, otvoreno je govorila i o bipolarnom poremećaju svog pokojnog oca, legendarnog Dine Dvornika.

Osim brige o mentalnom zdravlju, Ella prolazi kroz dugotrajan i iscrpljujuć proces razvoda od Charlesa Pearcea, koji traje još od 2023. godine. Ročišta, odgode i pravne bitke postale su dio njezine svakodnevice. Zanimljivo je da, unatoč nesuglasicama koje su dovele i do sudskih sporova oko imovine u Balama, bivši par prakticira jedinstven model skrbništva. Prema informacijama iz rujna 2025. godine, oni naizmjenično borave s kćerima, Balie Dee i Lumi Wren, u istoj kući svaki drugi tjedan, stavljajući dobrobit djece na prvo mjesto.