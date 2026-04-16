Stigao novi poredak boraca u FNC-u: Evo kako je Ljubljana utjecala

U nedavno završenom FNC-u 29 u Ljubljani Ivan Sičaja i Matej Batinić ostali su bez titule, a nakon događaja došlo je i do promjena na poretku boraca.

Tako je sada Fran Luka Đurić u bantam kategoriji napravio korak prema napadu na titulu, pomaknuvši se na mjesto drugog izazivača odmah iza Darka Banovića. Ranije je drugi izazivač bio Rok Krušić, no on je u Ljubljani izgubio od Poljaka Bartosza Wojcikiewicza, koji je sada treći, dok se Krušić nalazi na četvrtom mjestu.

U perolakoj kategoriji Kexel je uzeo pojas, pa su se tako svi ostali borci spustili za mjesto niže, dok je u velteru Andrija Stanković preskočio Antonija Budimira.

U poluteškoj kategoriji prvo mjesto preuzeo je Jakob Nedoh, dok su svi ostali, osim Andresa Ramosa, pali za jedno mjesto. Kažemo osim Ramosa, jer je taj kubanski borac pao za čak sedam mjesta.

