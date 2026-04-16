VELIKE PROMJENE /

Stigao novi poredak boraca u FNC-u: Evo kako je Ljubljana utjecala

Stigao novi poredak boraca u FNC-u: Evo kako je Ljubljana utjecala
Foto: Pixsell photo & video agency, Pixsell/Alamy/Profimedia

Dvije promjene prvaka donjele su tektonske promjene

16.4.2026.
22:50
Sportski.net
Pixsell photo & video agency, Pixsell/Alamy/Profimedia
U nedavno završenom FNC-u 29 u Ljubljani Ivan Sičaja i Matej Batinić ostali su bez titule, a nakon događaja došlo je i do promjena na poretku boraca.

Tako je sada Fran Luka Đurić u bantam kategoriji napravio korak prema napadu na titulu, pomaknuvši se na mjesto drugog izazivača odmah iza Darka Banovića. Ranije je drugi izazivač bio Rok Krušić, no on je u Ljubljani izgubio od Poljaka Bartosza Wojcikiewicza, koji je sada treći, dok se Krušić nalazi na četvrtom mjestu.

U perolakoj kategoriji Kexel je uzeo pojas, pa su se tako svi ostali borci spustili za mjesto niže, dok je u velteru Andrija Stanković preskočio Antonija Budimira.

U poluteškoj kategoriji prvo mjesto preuzeo je Jakob Nedoh, dok su svi ostali, osim Andresa Ramosa, pali za jedno mjesto. Kažemo osim Ramosa, jer je taj kubanski borac pao za čak sedam mjesta.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
