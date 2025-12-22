Sprema se novi FNC spektakl u Münchenu: Potvrđena borba koju će svi gledati

Nakon fenomenalne priredbe u Podgorici gdje je održan FNC 26, Fight Nation Championship već priprema novi borilački spektakl za 7. veljače u Münchenu.

Ranije je potvrđena borba za teškaški pojas između Ivana Vitasovića i Hatefa Moeila te borba za pojas lake kategorije između Francisca Barrija i Lom-Alija Eskieva, a sada je glavni čovjek organizacije Dražen Forgač najavio novi veliki okršaj. Gledat ćemo revanš Aleksandra Ilića protiv Mirana Fabjana.

"To je ono što zasad možemo reći za München. Smatram da će to biti luda večer i drago mi je da ćemo prenijeti dio, možda ne ovakvu, ali dio ovakve atmosfere. Bio sam nedavno na Oktagonu u istoj toj areni, a iako je bilo 12 tisuća ljudi, bilo je jedno četiri puta tiše nego u Morači", rekao je Forgač.

Ova potvrda ponovno će rasplamsati jedno od najužarenijih rivalstava u FNC-u. Preostaje nam vidjeti može li se Ilić osvetiti Fabjanu za težak poraz iz prvog međusobnog okršaja ili će Fabjan ipak zapečatiti rivalstvo novom uvjerljivom pobjedom.

