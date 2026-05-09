Hit komentator o Baturu: 'Neće biti dugih, ceremonijalnih ulazaka u ring'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

JUBILARNI FNC /

U subotu 9. svibnja od 19 sati održava se jubilarno, 30. izdanje FNC-a. U borilačkom spektaklu moći ćemo gledati 11 uzbudljivih borbi, a borba večeri biti će meč između Martina Batura i Milenka Stamatovića.

Biti će to povratak Batura u Zadar i velika prilika za iskupljenje nakon što je na prošlom FNC-u u njegovu rodnu gradu izgubio.

"Batur je iskusniji, znamo kakav tim ima iza sebe... Kada tome dodamo i njegovu eksplozivnost onda smo na 50-50," rekao je u najavi Ozren Radavić.

Što kažu FNC-ovi stručni komentatori Ozren Radavić i Matej Truhan kažu o glavnoj borbi večeri pogledajte u videu iznad teksta.

Spektakularni FNC-ov jubilej u Zadru gledajte na platformi VOYO.