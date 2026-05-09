Nevjerojatni broj udaraca Brkana: 'Pregazio' je neporaženog Engleza

Novi spektakl koji je Fight Nation Championship (FNC) priredio održava se u Zadru. Veličanstvena priredba pod rednim brojem 30 od samg početka ponudila je fantastične borbe.

U drugoj borbi večeri Ilija Brkan svladao je Chrisa Hilla u catchweightu jednoglasnom sudačkom odlukom nakon potpune dominacije. Brkan je od samog početka preuzeo kontrolu nad borbom. Već u prvoj rundi je njegovom protivniku prokrvario nos, a dvije minute prije kraja runde Brkan je borbu preselio u parter i pokušao završiti meč gušenjem. No, Englez se uspio izvući i preživjeti do zvona.

Brkan je dalje krenuo još odlučnije, a dvije i pol minute prije kraja druge runde snažno je uzdrmao Hilla. Zatim je uslijedilo i leteće koljeno te niz udaraca u parteru. Unatoč potpuno krvavom licu, izdržljivi Englez nevjerojatno je ostao u borbi i dočekao kraj runde.

U trećoj smo gledali sličan scenarij, a Englez je nekim čudom uspio 'preživjeti'. Međutim, pobjeda je uvjerljivo pripala Brkanu, a konačna statistika najbolje pokazuje kako je izgledala borba. Brkan je pogodio čak 259 udaraca, a Hill je uspio uputiti svega 19.

