STIGLE LJESTVICE /

FNC uveo veliku novost! Pogledajte kako stoje vaši najdraži borci

FNC uveo veliku novost! Pogledajte kako stoje vaši najdraži borci
Foto: Josip Mikacic/pixsell

Vrlo je zanimljivo vidjeti gdje se nalaze glavni izazivači za titule

15.1.2026.
17:56
Sportski.net
Josip Mikacic/pixsell
FNC je ispunio svoje obećanje i uveo dugo očekivane renkinge za svaku težinsku kategoriju. Vrlo je zanimljivo vidjeti gdje se nalaze glavni izazivači za titule. 

Miljan Zdravković prvak je bantam kategorije, a na prvom mjestu izazivača je Darko Banović, a slijede ga Rok Krušić i mladi borac koji strašno brzo napreduje, Fran Luka Đurić. Ivanu Sičaji u peru prijete u prvom redu Antun Račić i Luka Giorgadze. Marko Ančić je na petom mjestu. 

Sve o FNC-u čitajte na portalu Net.hr.

Francisco Barrio vladar je lake kategorije. Na prvo mjesto FNC je smjestio Miloša Janičića dok je njegov rival Marko Bojković na trećem mjestu iza Donovana Desmae, a Nitro Pejić je na četvrtom mjestu. Tomislav Sičaja na trećem mjestu je u velter kategoriji, a legendarni Trušček je na šestom mjestu.

Foto: Screenshot/fnc

Andi Vrtačić je na prvom mjestu izazivača Đaniju Barbiru u srednjoj kategoriji, a zanimljivo je da su Aleksandar Ilić i Miran Fabjan smješteni u različite kategorije. Ilić je treći u poluteškoj, dok je Slo Rocky treći u teškoj. Stošić je mjesto ispred Fabjana, a cijeli renking pogledajte OVDJE.

Foto: Screenshot/fnc

POGLEDAJTE VIDEO: Velike vijesti za ljubitelje borbe! RTL i VOYO osigurali su prava na novu sezonu FNC-a

Fnc
komentara
