FNC uveo veliku novost! Pogledajte kako stoje vaši najdraži borci

FNC je ispunio svoje obećanje i uveo dugo očekivane renkinge za svaku težinsku kategoriju. Vrlo je zanimljivo vidjeti gdje se nalaze glavni izazivači za titule.

Miljan Zdravković prvak je bantam kategorije, a na prvom mjestu izazivača je Darko Banović, a slijede ga Rok Krušić i mladi borac koji strašno brzo napreduje, Fran Luka Đurić. Ivanu Sičaji u peru prijete u prvom redu Antun Račić i Luka Giorgadze. Marko Ančić je na petom mjestu.

Francisco Barrio vladar je lake kategorije. Na prvo mjesto FNC je smjestio Miloša Janičića dok je njegov rival Marko Bojković na trećem mjestu iza Donovana Desmae, a Nitro Pejić je na četvrtom mjestu. Tomislav Sičaja na trećem mjestu je u velter kategoriji, a legendarni Trušček je na šestom mjestu.

Andi Vrtačić je na prvom mjestu izazivača Đaniju Barbiru u srednjoj kategoriji, a zanimljivo je da su Aleksandar Ilić i Miran Fabjan smješteni u različite kategorije. Ilić je treći u poluteškoj, dok je Slo Rocky treći u teškoj. Stošić je mjesto ispred Fabjana, a cijeli renking pogledajte OVDJE.

