FNC uveo veliku novost! Pogledajte kako stoje vaši najdraži borci
Vrlo je zanimljivo vidjeti gdje se nalaze glavni izazivači za titule
FNC je ispunio svoje obećanje i uveo dugo očekivane renkinge za svaku težinsku kategoriju. Vrlo je zanimljivo vidjeti gdje se nalaze glavni izazivači za titule.
Miljan Zdravković prvak je bantam kategorije, a na prvom mjestu izazivača je Darko Banović, a slijede ga Rok Krušić i mladi borac koji strašno brzo napreduje, Fran Luka Đurić. Ivanu Sičaji u peru prijete u prvom redu Antun Račić i Luka Giorgadze. Marko Ančić je na petom mjestu.
Sve o FNC-u čitajte na portalu Net.hr.
Francisco Barrio vladar je lake kategorije. Na prvo mjesto FNC je smjestio Miloša Janičića dok je njegov rival Marko Bojković na trećem mjestu iza Donovana Desmae, a Nitro Pejić je na četvrtom mjestu. Tomislav Sičaja na trećem mjestu je u velter kategoriji, a legendarni Trušček je na šestom mjestu.
Andi Vrtačić je na prvom mjestu izazivača Đaniju Barbiru u srednjoj kategoriji, a zanimljivo je da su Aleksandar Ilić i Miran Fabjan smješteni u različite kategorije. Ilić je treći u poluteškoj, dok je Slo Rocky treći u teškoj. Stošić je mjesto ispred Fabjana, a cijeli renking pogledajte OVDJE.
POGLEDAJTE VIDEO: Velike vijesti za ljubitelje borbe! RTL i VOYO osigurali su prava na novu sezonu FNC-a