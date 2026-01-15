Velika transformacija Filipa Pejića uoči borbe: 'Bio sam kreten koji se derao, ovo je bolja verzija mene'

Poznati hrvatski MMA borac Filip "Nitro" Pejić uskoro se vraća u kavez na FNC 27 spektaklu u Münchenu, a uoči borbe, streaming platforma VOYO Hrvatska na svom je Instagram profilu podijelila isječak intervjua. Objava je brzo privukla pažnju, ne samo zbog najave borbe, već i zbog Pejićeve iskrene ispovijesti o osobnoj promjeni.

Zreliji i smireniji 'Nitro'

U kratkom videu, snimljenom nakon konferencije za medije Pejić je odgovarao na pitanje novinara kako se osjeća u novoj, mirnijoj ulozi, Pejić je iskreno progovorio o svojoj prošlosti i osobnom rastu. "Previše sam energije trošio prije svojih mečeva na gluposti," priznao je, dodavši kako vjeruje da ga javnost sada više poštuje nego kad je bio "onaj kreten koji se derao."

Pejić se osvrnuo na svoj životni put, spominjući odrastanje u kvartu i brojne probleme s kojima se suočavao. "Proživio sam to što sam proživio kroz život, radio sam mnoga sranja," rekao je, ističući kako je kroz sve to sazrio kao osoba. Svoju transformaciju zaključio je snažnom porukom koja je odjeknula među fanovima i koja je istaknuta u opisu objave: "Ja mislim da je ovo bolja verzija mene." Iako u videu nije želio davati konkretne prognoze o ishodu borbe, samouvjereno je poručio kako vjeruje u sebe i svoju pobjedu.

Transformacija

Ova iskrena ispovijest služi kao sjajna najava za nadolazeći FNC 27 event, koji će se održati sedmog veljače u Münchenu, a koji će ljubitelji borilačkih vještina moći pratiti na platformi VOYO.

Pejićeva transformacija i samouvjeren, ali smiren nastup, zasigurno su podigli razinu iščekivanja za njegov povratak u kavez. Hoće li "bolja verzija" Filipa Pejića uspjeti ostvariti pobjedu, ostaje za vidjeti, a odgovor će dati borba koju će tisuće gledatelja pratiti uživo iz svojih domova.

