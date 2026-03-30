FNC spektakl stiže u Sloveniju: Evo kada i gdje gledati najuzbudljivije borbe

Ljubljana će u subotu, 11. travnja 2026., ponovno postati epicentar regionalne borilačke scene. Vodeća regionalna MMA organizacija Fight Nation Championship (FNC) donosi svoj 29. spektakl u legendarnu Arenu Stožice, s početkom u 19:00 sati. Gledatelje očekuje večer prepun vrhunskih borbi, a ulog je veći nego ikad u glavnoj borbi večeri bit će okrunjen prvak poluteške kategorije.

Za sve koji neće moći pratiti borbe uživo, organizatori su osigurali nekoliko opcija. Događaj će biti dostupan putem službene streaming platforme VOYO.

Središnji događaj večeri donosi napeti dvoboj u poluteškoj kategoriji. Aktualni prvak, Matej Batinić, ulazi u kavez kako bi obranio pojas protiv najvećeg izazova dosad, domaće zvijezde Jakoba Nedohe. Batinić dolazi u Ljubljanu s impresivnim nizom od pet uzastopnih pobjeda i smatra se jednim od najdominantnijih boraca regije. Njegova snaga, iskustvo i taktička disciplina bit će na pravom testu protiv ambicioznog izazivača.

S druge strane stoji Jakob Nedoh, borac koji je svoju popularnost stekao osvajanjem europskog turnira ugledne organizacije PFL. Poznat pod nadimkom "Gorilla", Nedoh se vraća na FNC pozornicu s jasnim ciljem, osvojiti najvrjedniji pojas organizacije pred domaćom publikom. Arena Stožice mogla bi eksplodirati od podrške s tribina, što dodatno pojačava napetost okršaja.

