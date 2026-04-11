Evo kada i gdje gledati FNC 29 spektakl u Ljubljani: Stožice spremne za borilačku noć godine

Ljubljanska Arena Stožice ove je subote poprište novog borilačkog spektakla u organizaciji vodeće regionalne MMA promocije. Nakon nezaboravnih događaja u Münchenu i rasprodanog Slavonskog Broda, Fight Nation Championship nastavlja svoju europsku turneju u glavnom gradu Slovenije, a FNC 29 donosi program koji jamči adrenalin od prve do posljednje minute. Gledatelje od 19 sati očekuje ukupno jedanaest borbi, uključujući dva okršaja za naslov prvaka, a u kavezu će se naći prekaljeni veterani, najveći regionalni talenti i zvijezde u usponu.

Dvije borbe za pojas prvaka

Uloga glavnih zvijezda večeri pripala je prvaku poluteške kategorije Mateju Batiniću (21-5) i slovenskom izazivaču Jakobu Nedohu (9-4). Iskusni hrvatski borac, istaknuti član Cro Cop Teama, u Stožice dolazi s impresivnim nizom od pet pobjeda i statusom favorita, no nasuprot njega stajat će čovjek kojeg će nositi cijela dvorana. Jakob "Gorila" Nedoh, pobjednik PFL-ovog europskog turnira za 2023. godinu, tražit će najveću pobjedu karijere i pojas pred domaćom publikom. Riječ je o meču najviše europske kvalitete koji se s nestrpljenjem iščekuje.

Ništa manje uzbudljivo neće biti ni u sunaslovnoj borbi večeri, gdje će Ivan Sičaja (8-1) prvi put braniti pojas prvaka perolake kategorije. Borac iz Rame sa zagrebačkom adresom na tron se popeo spektakularnim nokautom letećim koljenom protiv opasnog Poljaka Pawela Polityla. Sada ga čeka novi težak ispit u liku Eduarda Kexela (12-3), njemačkog borca kojeg je FNC-ova publika upoznala u Münchenu, gdje je dominantno svladao Filipa Pejića, Sičajinog klupskog kolegu i prijatelja iz American Top Teama. Nema sumnje da će aktualni prvak zbog toga imati i dodatnu motivaciju da upiše pobjedu.

Povratak veterana i sraz nove generacije

Program nudi i pravu poslasticu za dugogodišnje fanove regionalne scene. Veterani Bojan "Želva" Kosednar (13-16) i Dušan Džakić (23-14) odradit će završni, treći čin svoje trilogije. U prethodna dva susreta, održana još 2015. i 2016. godine, svaki je borac slavio po jednom, a njihov novi okršaj u kavezu budi nostalgiju i garantira beskompromisnu borbu.

Kao kontrast veteranima, snage će odmjeriti i dva borca nove generacije - Antonio Budimir (5-1) i neporaženi Andrija Stanković (3-0). Mnogi analitičari upravo ovaj okršaj u velter kategoriji podcrtavaju kao potencijalni "banger" koji bi mogao ukrasti show. Stanković, bivši kikboksač iznimne eksplozivnosti, slovi za favorita, a svoje vještine brusi u jednoj od najboljih svjetskih dvorana, Kill Cliffu na Floridi, uz bok elitnim UFC borcima. Unatoč tome, Budimir je uvjeren kako posjeduje rješenje za srpskog udarača.

Što nas još čeka na bogatom programu?

Ostatak programa jednako je impresivan. U kavez ulazi i mlađi brat prvaka, Tomislav Sičaja (6-1), četvrtorangirani velteraš FNC-a, koji će tražiti nastavak puta prema vrhu divizije protiv Poljaka Arkadiusza Palkowskog (7-3). Jedini teškaški meč glavnog dijela programa bit će onaj između Poljaka Michała Andryszaka (28-11) i Valdrina Istrefija (15-5).

Publika će imati priliku vidjeti i oproštajni meč domaćeg predstavnika Denisa Porčića, koji će se nakon šest godina pauze boriti po "ultimate kickboxing" pravilima protiv Bugarina Živka Stoimenova. U uvodnom dijelu programa svakako treba istaknuti nastup talentiranog i neporaženog slovenskog teškaša Aleksandra Drabince (3-0), koji će tražiti nastavak pobjedničkog niza protiv također neporaženog Milana Kadleca (2-0) iz Bosne i Hercegovine. Cijeli raspored borbi dostupan je na službenim stranicama organizacije.

Gdje i kako pratiti FNC 29?

Za sve ljubitelje borilačkih sportova koji neće biti u Areni Stožice, osiguran je prijenos uživo. Događaj počinje u subotu, 11. travnja 2026., s početkom u 19 sati.

Gledatelji iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i Crne Gore cijeli događaj mogu pratiti isključivo putem platforme Voyo. Za sve fanove izvan navedene regije, prijenos je dostupan putem FNC.tv platforme po principu "pay-per-view" (PPV). Ulaznice za spektakl u dvorani i dalje su u prodaji putem sustava Entrio.

FNC je još jednom pripremio punokrvni borilačko-produkcijski spektakl. Jedanaest borbi, dvije krune prvaka, vrhunska uparivanja i priča koja se nastavlja pisati - sve je spremno za večer koja će se dugo pamtiti u regionalnoj MMA povijesti.

