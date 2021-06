Hrvatska sutra igra svoju prvu utakmicu na Europskom nogometnom prvenstvu protiv Engleza, a kapetan Luka Modrić otvorio je dušu i otkrio do kada namjerava igrati za reprezentaciju.

"Hrvatski dres je svetinja, iako mnogi misle da to nije tako i da je to floskula, ali nije. I dalje osjećam istu strast i imam i dalje istu motivaciju igranja za reprezentaciju tako da me samo igranje za reprezentaciju veseli i sretan sam tu svaki put kada dođem tako da je to ono što me još to drži.

Tajna? Nema je

Osjećam se dobro, kada vidim možda da to nije slučaj, iako čisto sumnjam će mi ponestati strast za igranje za reprezentaciju ma koliko god budem imao godina. Ali, sigurno će se pojaviti neke situacije - možda ću ja vidjeti da nisam od neke pomoći ili će doći neki novi trener u budućnosti i reći da više nisam potreban. Što se tiče te strasti i te ljubavi, to me i dalje drži jer sam ko' malo dijete kada dođem ovdje.

Nema tu neke tajne, mislim da je to neka moja posvećenost radu, odricanju, 100 % da sam unutra od početka od kada sam ušao u profesionalni nogomet, individualni rad i sve ono što je potrebno da bi se došlo na neki visoki nivo. Tu je i kvaliteta i rad i potrebna je i mala doza sreće da ti se neke stvari poklope u datim trenucima. Da nije bilo mog individualnoga rada čisto sumnjam da bih bio na ovim nivoima u ovako poznim godinama.

Ni pred ijednu utakmicu mi se još nije dogodilo da nemam volje, nadam se da će tako ostati još neko vrijeme."