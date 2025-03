Živio je s 14 kila parazitskog blizanca: U dodatnim nogama na trbuhu osjetio je i bol i hladnoću

Indijski liječnici spasili su život tinejdžeru koji je zbog iznimno rijetkog stanja imao dva dodatna stopala na trbuhu. Indijac (17) iz Uttar Pradesha rođen je sa svojim "parazitskim" blizancem pričvršćenim za njegov trbuh i imao je potpuno razvijene dodatne noge i zdjelicu, piše Daily Mail.

Parazitski blizanac je rijetko stanje u kojem se jedna beba rodi sa svojim nerazvijenim blizancem pričvršćenim za neki dio tijela - glavu, torzo, abdomen, prsa, zdjelicu, stražnjicu ili leđa. U povijesti je zabilježeno samo oko 50 slučajeva, prema čemu ispada da je vjerojatnost za ovako nešto jedan prema 100 milijuna. U slučaju tinejdžera, imao je dvije potpuno oblikovane noge, stražnjicu i vanjske genitalije - težine gotovo 14 kilograma pričvršćene za njegov trbuh. Skeniranjem su liječnici otkrili da je parazitski blizanac prilijepljen za prsnu kost tinejdžera i da ga održava arterija u njegovim prsima. Njegovi parazitski udovi mogli su osjetiti bol, dodir i promjenu temperature i stvarali su mu probleme dok spava.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tinejdžer je prvi put posjetio liječnika u siječnju 2025., a kirurzi su odstranili parazitskog blizanca otprilike mjesec dana kasnije. Dr. Asuri Krishna, profesor na All India Institute of Medical Sciences u New Delhiju i vodeći kirurg na slučaju, rekao je da je mislio da dječak nosi dijete kada je posjetio bolnicu 28. siječnja. Međutim, on i njegov tim stručnjaka otkrili su udove i odlučili da moraju kirurški ukloniti izrasline.

Tim liječnika, uključujući radiologe, anesteziologe i plastične kirurge, 8. veljače izveo je zahvat u dvije faze u rasponu od dva i pol sata. Podvezivanje krvnih žila je kirurški postupak koji uključuje podvezivanje krvne žile kako bi se zaustavilo krvarenje, sprječavajući protok krvi u određeno područje. U drugoj fazi stručnjaci su pažljivo odvojili masu udova od okolnih organa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dr. Krishna je kazao da je operacija bila posebno zahtjevna zbog pacijentove dobi i rijetkosti situacije. Rekao je da se tim morao osloniti na svoju "intuiciju, vještinu i znanje" zbog nedovoljno medicinske literature o stanju.

Liječnik pronašao i cistu u trbuhu

"Mreža zajedničkih krvnih žila, živaca i tkiva morala je biti razdvojena. Trebalo je paziti da nijedan od organa ili tkiva domaćina nije oštećen. Ali, nije bilo puno veze s drugim glavnim organima poput jetre ili bubrega", rekao je Krishna. Dodao je kako su u tinejdžerskom trbuhu pronašli veliku cistu koju su također morali ukloniti. Dok su liječnici u prošlosti tinejdžeru savjetovali da ne ide na operaciju, jer su udovi povezani s arterijom koja bi mogla uzrokovati prekomjerno krvarenje i potencijalnu smrt, dr. Krishna i njegov tim ostali su uvjereni u postupak.

Tinejdžer je nakon operacije ostao u bolnici na promatranju, a četiri dana kasnije poslan je kući. Opisujući svoj život prije operacije, rekao je za Indian Express da je bio prisiljen napustiti školu u osmom razredu i "nije mogao nikamo putovati niti se baviti bilo kakvom tjelesnom aktivnošću". Ali, sada nakon uspješne operacije, osjeća se ekstatično i želi živjeti aktivan život.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nadam se da ću studirati i dobiti posao. Otvorio mi se novi svijet", rekao je. Iako znanstvenici nemaju jasan razlog zašto nastaju parazitski blizanci, oni ukazuju na dvije glavne teorije - teoriju fisije i teoriju fuzije.

Kada se oplođeno jajašce u potpunosti odvoji na dva, rezultat su jednojajčani blizanci. Prema teoriji fisije, ako se oplođeno jajašce djelomično podijeli ili ne odvoji u potpunosti, to rezultira spojenim blizancima. U ovom slučaju, parazitski blizanac se događa kada se jedan od fetusa u sijamskom blizancu prestane razvijati i ostane vezan za onog koji se razvija normalnom brzinom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Teorija spajanja sugerira da dva odvojena oplođena jajašca rastu ili se stapaju zajedno tijekom razvoja. Prema ovoj teoriji, parazitski blizanac nastaje kada se jedno od ova dva oplođena jajašca prestane razvijati, ali ostane vezano za svog blizanca.

Obično se parazitski blizanac ne može vidjeti dok se potpuno formirani blizanac ne rodi, međutim u nekim slučajevima moguće je dijagnosticirati stanje prenatalnim ultrazvukom.

Nakon što se rodi dominantni blizanac, liječnici ga procjenjuju kako bi osigurali da im srce, pluća i drugi organi rade ispravno. U svim slučajevima nužna je operacija za uklanjanje dodatnih nakupina mase ili udova iz djetetovog tijela. Ako se ne liječi, dominantni blizanac mogao bi biti osjetljiv na bolesti i komplikacije uzrokovane podržavanjem svog parazitskog blizanca.

POGLEDAJTE VIDEO: Halle Berry rodila s 47, Hillary Swank s 48 godina, a Safina iz Ugande blizance u 70-oj!