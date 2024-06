Najstariji sijamski blizanci na svijetu, Lori i George Schappel, rođeni su 1961. godine s spojenim lubanjama. Unatoč sumnjama liječnika, živjeli su 62 godine, nadmašivši očekivanja. Kad se par tek rodio, medicinska znanost nije bila dovoljno napredna da razdvoji kraniopagusne blizance. Ali čak i kada je razdvajanje postalo teoretski moguće - budući da njihovi mozgovi nisu bili spojeni - blizanci su bili nepopustljivi u tome da ostanu zajedno.

"Ne vjerujem u odvajanje. Mislim da se petljate u Božji posao', rekla je Lori za Los Angeles Times.

Iako su imali različite interese, poput glazbe i kuglanja, uvijek su kompromisom pronalazili sreću. Postali su prvi sijamski blizanci koji su se identificirali kao različiti spolovi 2007. godine. George, koji je rođen sa bolešću spina abifida, počeo se identificirati kao muškarac u dobi od 46 godina i bio je nagrađivani country pjevač. Dok je on pjevao, Lori je uživala u kuglanju. Iako su imali različite životne putove, uvijek su podržavali jedno drugo. George bio više orijentiran na karijeru i štedljiv dok je njegova sestra bila 'domaćica' koja je uživala u kupovini. Lori je htjela jednoga dana imati obitelj, a George to nije planirao. Svejedno, za svoju sestru bi pristao i na to.

Lori je voljela raditi u bolničkoj praoni. Dok bi ona marljivo radila, budući country pjevač bi sjedio na stolici i mirovao. Sredinom 90-ih godina, Lori je dala otkaz u bolnici kako bi George, koji se tada zvao Dori, mogao slijediti svoje snove da bude country pjevač. U to je vrijeme George uzeo ime Reba - inspiriran pjevačicom Rebom McEntire - i nastavio nastupati u dvoranama diljem SAD-a, pa čak i Japana i Njemačke. Čak je nagrađen kao najbolji novi country izvođač na Los Angeles Music Awards 1997.

Unatoč željama roditelja, veliki dio svog života proveli su živeći u posebnoj ustanovi. Imali su čak i vlastite sobe, s jednim blizancem koji je šutio dok je drugi uživao u svom miru i privatnosti. Kada bi se tuširali, odvojili bi se zavjesom tuša kako bi svatko imao svoju privatnost. "Naši roditelji to uopće nisu željeli. Bili su protiv toga, ali sudovi su presudili da se oni neće moći brinuti o nama", rekla je Lori. Lori i George osjećali su se ugodno u svojoj koži i navikli su se na stalne poglede nepoznatih stranaca. U The Jerry Springer Showu, George je jednom komentirao svoju sestru koja je bila na puno spojeva s muškarcima.

"Kad je bila na spoju, ja nisam bio tamo. Bio sam tamo tjelesno, nisam ništa pogledao niti sam išta rekao. Bilo je kao da me nije bilo", objasnio je. "Stvarno zaboraviš da je tu. On je u svom malom svijetu i ne smeta mi od trenutka kad započnem spoj pa do njegovog završetka", Lori je potvrdila. Lori je izrazila želju za obitelji, dok George nije bio zainteresiran za intimnost. Nažalost, preminuli su u bolnici u Pennsylvaniji, ostavljajući iza sebe obitelj i naslijeđe kao najstariji sijamski blizanci na svijetu.

