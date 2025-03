Brutalna likvidacija u autopraonici usred bijela dana: Ubijen reper i petogodišnja kći

Teksaški reper poznat kao G$ Lil Ronnie upucan je u srijedu dok je bio u autopraonici sa svojom kćeri (5) u ponedjeljak usred bijela dana. Nešto prije 11 sati policija je dobila dojavu o pucnjavi u Slappy's Express Autopraonici u Forest Hillu, predgrađu Fort Wortha, i unatoč mjerama za spašavanje života, proglasila je repera Ronnieja Smitha i njegovu kćer R'Mani mrtvima na mjestu događaja, piše Daily Mail.

Policija je rekla da su dvojica osumnjičenika vozila bijelu Kiju s četvora vrata i prišla parkiranom vozilu žrtve. Otvorili su vatru i pobjegli s mjesta nesreće. Policija nije objavila identitete osumnjičenih, ali je rekla da se radi o dvojici crnaca koji su nosili plave traperice i sive džempere.

Snimka incidenta s nadzorne kamere obišla je društvene mreže i otkrila trenutke prije pucnjave. Ronnie je viđen kako trči preko parkirališta dok su dvojica muškaraca jurila za njim prije nego što su pobjegli s mjesta događaja.

Osumnjičenik je identificiran i policija je raspisala aktivnu tjeralicu za ubojstvo. Tragična pucnjava ostavila je zajednicu Forest Hilla i članove obitelji žrtava šokiranima i utučenima.

"Bio je dobro dijete. Bio je. Nije nikome smetao, nije", rekla je za list Ronniejeva teta Stella Houston.

Becky Johnson, mještanka koja živi u blizini mjesta pucnjave, rekla je za WFAA da je čula oko šest pucnjeva. Ostali susjedi u tom području izvijestili su da su u ponedjeljak ujutro čuli do 20 pucnjeva.

R'Mani je u nedjelju proslavila peti rođendan. Prije samo dva tjedna podijelio je fotografiju sa svojom kćeri na proslavi Valentinova u njihovoj školi. Ronnie je pozirao sa svojom kćeri i njezinom prijateljicom na događaju, opisujući slatku fotografiju "Moje Lil Valentinovo doslovno".

Ronnie je imao više od 151.000 pratitelja na Instagramu i često je objavljivao blogove i glazbene videe na svojim računima na društvenim mrežama.

Imao je preko 19.000 pretplatnika na YouTubeu i preko 40.000 slušatelja na Spotifyju. Ronniejeve najbolje pjesme bile su Hoodfame Killuminati, Wops, Stay Out My Way s Go Yayo i Cj Kasino te Crash Pt 4. s Go Yayo.

Ovo je četvrto i peto ubojstvo ove godine u tom gradu dok se prošle godine nije dogodilo ni jedno.

