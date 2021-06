Hrvatska nogometna reprezentacija jučer je sletjela u London, a u nedjelju ih čeka prva i najjača utakmica grupne faze Europskog prvenstva.

Vatreni će u nedjelju od 15 sati na Wembleyu igrati protiv Engleske koja je jedan od najvećih favorita ovog natjecanja. Uoči utakmice pred novinare je u subotu stao izbornik Zlatko Dalić, a pridružio mu se i Luka Modrić.

"Svjesni smo da igramo protiv jednih od favorita. Moramo biti kompaktni, agresivni i borbeni. Nećemo se doći samo braniti, svi hoćemo dobar rezultat. Zaista očekujem tešku utakmicu, no mi moramo doći do svojih šansi. Kako god budu Englezi igrali, znamo da će to biti opasno i kvalitetno. Pripremali smo se i mislimo da ne možemo puno iznenaditi ni mi njih, ni oni nas", rekao je Dalić.

'Luka može biti primjer svima'

Izbornik je progovorio i o sastavima reprezentacija te naglasio kako misli da će engleski aduti Foden i Grealish zaigrati sutra.

"Mislim da će Foden igrati sigurno protiv nas. Grealish također. Očekujem obojicu na terenu. Mi smo složili najbolje što možemo za sutra. To je momčad koja je potentna, a sutra ćete vidjeti kako će to izgledati."

Zaključio je izbornik s pričom o Luki Modriću i Šimi Vrsaljku.

"Što god da kažem o Luki, malo je. Nevjerojatno je da on igra ovako u 35. godini. Svi su mislili da će se on ugasiti nakon svjetskog prvenstva, no to se nije dogodilo. Može biti primjer svima u svlačionici. Vjerujem da će Šime sutra biti pravi, on je profesionalac. istina je da nije puno igrao u zadnjih pola godine, no spreman je", zaključio je Dalić.

UŽIVO

16:56 - Modrić na pitanje engleskog novinara o taktici: "Ti bi sad da ti ja svu taktiku tu otkrijem haha. Kažem, ne bih htio ulaziti u detalje. Vidjet ćete sve sutra, ne mogu vam sada sve otkriti."

16:54 - Modrić o svojoj formi: "Osjećam se super. Bila je ovo duga sezona, ali izdržao sam sve napore. Što se tiče igranja za Hrvatsku, to je čast i obaveza. Očekivanja su velika i veselimo se ovom Euru i nadam se da ćemo pokazati svoje pravo lice."

16:52 - Modrić o navijačima: "Nedostajat će nam, bilo bi lijepo da su mogli doći ovdje jer njihova nam prisutnost puno pomaže.

16:50 - Modrić o Mountu: "Zaželio sam mu sreću nakon utakmice Reala i Chelseaja. On je ove sezone pokazao da je pred njim velika budućnost. Ako se nastavi razvijati kao dosad, bit će jedna važna karika u engleskoj reprezentaciji."

Modrić o Englezima: "Njihova arogancija nije se toliko odnosila na igrače, koliko na ljude okolo, više novinare i komentatore. iskreno, nisam baš pratio u posljednje vrijeme njihove medije jer se želimo baviti nogometom, a ne baš stvarima sa strane. Što se tiče njihovih prognoza da su bolji od nas u svemu osim u veznom redu, rekao bih da je teren jedino mjerilo. Vidjet ćemo sutra tko će izaći kao pobjednik iz ove utakmice."

16:40 - Presica je zakazana u 16:45, čekamo njen početak. Uz Zlatka Dalića na konferenciji za medije bit će i Luka Modrić.