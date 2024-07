Portugal se sinoć plasirao u četvrtfinale Euro u Njemačkoj nakon što je u susretu osmine finala u Frankfurtu pobijedio iznenađenje prvenstva Sloveniju sa 3-0 boljim izvođenjem jedanaesteraca. U 120 minuta igre nije bilo pogodaka.

Junak susreta bio je portugalski vratar Diogo Costa koji je prilikom raspucavanja obranio prva tri slovenska jedanaesterca koje su pucali Josip Iličić, Jure Balkovec i Benjamin Verbič. S druge strane sigurni su bili Ronaldo, Fernades i Bernardo Silva.

"Slovenija je s turnira ispala elegantno", tvrdi Primož Gliha, proslavljeni bivši slovenski nogometaš, danas trener...

"Ako se za neko ispadanje s nekog natjecanja može reći da je elegantno, ali ovo je stvarno bilo. Borba do kraja, izjednačena utakmica po svemu, lutrija jedanaesteraca. Međutim, znao sam da Slovenija na penale nema šanse, jer jednostavno mi nismo taj kalibar da jedanaesterce riješimo u svoju korist. Oblak je obranio ono što je trebao. Obranio je penal Ronaldu, a šteta što nismo imali igrača koji bi mogao zabiti gol jer realno gledano, dva beka su nam zabila dva gola i to je sve što smo napravili u fazi napada. Slovenija je na ovom Euru bila strahovito motivirana, što krasi svaku malu ekipu na velikom natjecanju. Nažalost, realnost je kad ne zabiješ gol, kad nemaš raspoložene ofenzivce, teško možeš očekivati neki rezultat", priča nam Primož Gliha.

Slovenija je u 115. imala zicer svih zicera. Pepe se poskliznuo na centru izgubivši loptu, a Šeško, sjajni mladi napadač Slovenije, njihov najbolji, je sam krenuo prema portugalskim vratima i pucao. Lopta je išla u donji desni kut, ali ju je golman sjajno zaustavio. Takvo što se ne promašuje, imat će "traume" Šeško do kraja života zbog ovog...

"A ne, ne, ne i nikako ne... gospodine moj dragi, nije tako. Napišite slobodno i zapamtite jedno - nema napadača na svijetu koji nije promašio s jednog metra. To, takvo što, svakom se mora dogoditi jer je to zakon prirode i nogometnog sazrijevanja. Kad to napraviš, izgubiš 'nevinost', nogometnu 'nevinost'. Šeško je najzaslužniji što se Slovenija uopće i plasirala na Euru. Dečko je zabio sve golove. Vjerojatno si je taj mladić stavio preveliki teret na leđa sam sebi."

Svi mladi sami sebi stavljaju najveći teret na leđa...

"Sjetite se Messija. Najbolji igrač na svijetu, pa koliko mu je trebalo da postane svjetski prvak s Argentinom, u svojim 30-ima. Svi smo mi očekivali da će Messi osvojiti naslov s Argentinom puno ranije. Šeško je samo Messi 2. U tom nekom nogometnom razvoju. Malom treba skinuti kapu. Treba malom Šešku skinuti kapu, naklonit mu se i zahvaliti što je riješio kvalifikacije. On nas je doveo do Njemačke, odveo u Njemačku onako za rukicu. Zadovoljan sam što je Slovenija napravila iskorak u rezultatu. Međutim, puno manjih greškica koštalo nas je četvrtfinala. To se događa kad male reprezentacije, male uvjetno rečeno, ostanu bez kisika. Dakle, dolazi do pada koncentracije. Onda se takvo što dogodi, jer realno, manje reprezentacije puno više energije potrođe nego velike. Španjolci i Francuzi su lagano prošli, dok su Englezi imali teži put, ne baš uvjerljiv kao spomenuti, ali to ne znači da oni u nastavku neće otići do kraja, recimo. Sve su svemu, čestitke mojoj Sloveniji", zaključio je Primož Gliha.

