'Susjed poštar' dočekan na nož! Hrvati zgroženi projektom Pošte: 'Strahota, zatvorite dućan!'

Društvene mreže u Hrvata proključale su na vijest da Pošta građanima nudi dodatnu zaradu. Riječ je o pilot-projektu u kojem se stanarima nudi naknada ako se odluče svojim susjedima dostavljati poštu. Na natječaj je pristiglo više od 1000 prijava stanara pa je Pošta objavila da dodatne prijave više ne primaju, javlja Hina.

Podsjetimo, Hrvatska pošta objavila je letak u kojem stoji: "Podijeli poštu u svojoj zgradi i ZARADI! Hrvatska pošta nudi dodatnu zaradu stanarima koji će podijeliti poštu u sandučiće svojih susjeda. Ako ste predstavnik stanara, član kućnog savjeta ili ste jednostavno zainteresirani za dodatnu zaradu, javite nam se na: ljudski.resursi@posta.hr ili na broj +385 99 470 7615".

Iz Pošte su za net.hr pojasnili kako je riječ o fleksibilnijem modelu zapošljavanja na nepuno radno vrijeme te naveli glavne razloge za ovaj projekt. "Analizom dostave utvrđeno je da u velikim zgradama poštari gube i po nekoliko sati na podjelu običnih pisama, zbog velikog broja sandučića i nepravilno označenih imena.

"Procjena je da bi netko tko poznaje zgradu i stanare taj posao mogao odraditi efikasnije, a za to vrijeme poštar bi mogao dostaviti ostale vrste pošiljaka na drugim adresama što će povećati produktivnost i efikasnost dostave. Osim toga, kada završnu podjelu unutar zgrade obavi zaposlenik Hrvatske pošte na nepuno radno vrijeme koji je ujedno i stanar zgrade, povećava se i sigurnosni aspekt."

Na ovaj način, po potrebi, i strani radnici mogu se usmjeriti na dostavu do zgrada do kojih bi bili usmjereni digitalnim rješenjima, ali bez raspodjele po kovčežićima u zgradama jer stranim radnicima često veliku prepreku čini raspoznavanje imena i prezimena adresiranih na pošiljkama", pojasnili su nam u Pošti. No, ne slažu sa sigurnosnim aspektima koje navode u pošti.

Mreže su proključale

Nedugo po objavi vijesti, 'Susjed poštar' je na društvenim mrežama dočekan na nož. Pilot projekt Pošte, sudeći po korisnicima Facebooka i TikToka doživljava se kao nova razina ponižavanja poštara i urušavanja javne službe.

„Njima je sve lakše platiti nego svoje radnike”, napisao je jedan korisnik, podsjećajući kako se nekada posao poštara smatrao ozbiljnim državnim poslom, a danas se svodi na preživljavanje uz mizerne plaće. „Nekad je poštar bio u razini državnog službenika. A sad rade za mizeriju”, dodaje drugi.

Mnogi su projekt doživjeli kao ogledni primjer što kapitalizam može učiniti od jedne, nekada ugledne firme. „U trci za profitom izgube se dobri domaći radnici, uvoze se stranci koji pojma nemaju. A sada bi i umirovljenike za sto eura slali da raznose poštu. Strahota, zatvorite dućan”, poručio je jedan komentator.

Foto: Hrvatska Pošta/net.hr

'Plati poštaru!'

Posebno je odjeknula rečenica iz objašnjenja Pošte da je stanarima lakše raspoznati imena nego stranim radnicima.

„Jer je stranim radnicima teško pročitati imena? Hoćete reći – ne znaju hrvatski, ali ste ih zaposlili na poziciji gdje se mora znati čitati hrvatski jezik”, pita se korisnik Facebooka.

U komentarima prevladava ogorčenje: „Zbogom pameti”, „PLATI POŠTARU!” ili „Ako niste sposobni raditi, ugasite firmu i doviđenja”. Drugi su podsjetili i na uvjete u kojima poštari rade: „Nije stvar u radnicima, nego u lošoj organizaciji posla i neadekvatnim plaćama. Po kiši, snijegu, ledu ili +38 na biciklu… dok se menadžeri bogate i voze bijesne aute.”

I dok jedni predlažu zapošljavanje više ljudi koji govore hrvatski, drugi se ironično pitaju ne bi li strance trebalo poslati na tečaj jezika umjesto da se posao prebacuje na stanare. „Režim RH puca po šavovima i postaje smiješno. Susjed ti dijeli poštu, vojska se bavi svinjskom kugom, vlakovi voze 5 na sat, ministar kaže – pravite kruh kući ako vam je skup. Tito ustaj”, zaključuje jedan od korisnika TikToka.

Poštari na nepuno radno vrijeme

Ugovorni odnos će definirati i prava i obveze novih poštara, a u Hrvatskoj pošti vjeruju da će upravo ovakav oblik angažmana osigurati još odgovorniji i pozitivniji stav prema podjeli pošiljaka. Ako se usluga neće izvršavati prema ugovorenim propisima, ugovor će biti raskinut.

Iako je od 1. rujna Hrvatska pošta i treći put u ovoj godini povećala plaće operativnim radnicima, što čini ukupno povećanje plaće od 20 posto u 2025., te ukupno gotovo 80 posto od 2017., poteškoće sa zapošljavanjem i dalje postoje.

Zato, osim povećanja produktivnosti procesa dostave, ova akcija ima za cilj i nadoknaditi manjak zaposlenika zaposlenih na puno radno vrijeme, naglašavaju u Hrvatskoj pošti, navode iz Pošte.

