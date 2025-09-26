Hrvatska pošta slavodobitno objavila koliko stanara se prijavilo da dijeli poštu: Gotovo je

Hrvatska pošta (HP) pokrenula je pilot projekt koji bi građanima trebao omogućiti dodatnu zaradu do 300 eura mjesečno za razvrstavanje pošte po zgradama, dostavu učiniti efikasnijom, a poštare produktivnijima. Navode da su zaprimli više od 1000 prijava stanara pa dodatne prijave više se ne primaju.

Analizom dostave pismovnih pošiljaka HP je utvrdila da u velikim zgradama poštari gube i po nekoliko sati na podjelu običnih pisama u poštanske sandučiće, kako zbog njihovog broja, tako i često zbog nepravilno označenih kovčežića.

"Procjena je da bi netko tko poznaje zgradu i stanare taj posao mogao odraditi efikasnije, a za to vrijeme poštar bi mogao obaviti više dostava na drugim adresama što će povećati produktivnost i efikasnost dostave”, objasnili su iz pošte svoju ideju koja je izazvala veliko zanimanje u javnosti, od odobravanja do sumnjičavosti.

Ciljevi pilot projekta su pojednostavljenje procesa dostave, povećanje produktivnosti i pružanje prilike za dodatnu zaradu stanarima koji imaju posao ili su u mirovini, a imaju dovoljno vremena za zakonski regulirano drugo zaposlenje.

Naknada će ovisiti o broju poštanskih pretinaca u zgradi te učestalosti podjele pošiljaka na tjednoj bazi, a okvirno bi za razvrstavanje pošte susjedima trebala iznositi između 100 do 300 eura mjesečno.

Projekt se odnosi samo za pisma

HP ističe da se pilot projekt odnosi samo na podjelu običnih pismovnih pošiljaka koje bi bile dostavljene na adresu zgrade i pripremljene za podjelu po poštanskim sandučićima, dok paketi i dostava osobno primatelju (preporuke, sudska pismena i sl.) nije uključena.

Na taj način se, po potrebi, uz domaću radnu snagu, do zgrada uz pomoć digitalnih rješenja mogu usmjeriti i strani radnici, koji ne bi dijeliti poštu po sandučićima jer im često veliku prepreku čini raspoznavanje imena i prezimena na pismima.

Svi odabrani kandidati za razvrstavanje pošte postat će zaposlenici Hrvatske pošte prema Zakonom o radu reguliranom ugovoru na nepuno rado vrijeme.

Ugovorni odnos će definirati i prava i obveze, a u Hrvatskoj pošti vjeruju da će upravo ovakav oblik angažmana osigurati još odgovorniji i pozitivniji stav prema podjeli pošiljaka. Ako se usluga neće izvršavati prema ugovorenim propisima, ugovor će biti raskinut.

Iako je od 1. rujna Hrvatska pošta i treći put u ovoj godini povećala plaće operativnim radnicima, što čini ukupno povećanje plaće od 20 posto u 2025., te ukupno gotovo 80 posto od 2017., poteškoće sa zapošljavanjem i dalje postoje.

Zato, osim povećanja produktivnosti procesa dostave, ova akcija ima za cilj i nadoknaditi manjak zaposlenika zaposlenih na puno radno vrijeme, naglašavaju u Hrvatskoj pošti.

